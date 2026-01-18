James Van der Beek verschiebt seine Neujahrsvorsätze

James Van der Beek (48) verschiebt den Start ins neue Jahr – und erklärt offen, warum. Der Schauspieler, der durch "Dawson’s Creek" berühmt wurde und seit November 2024 öffentlich gegen Darmkrebs im dritten Stadium kämpft, wandte sich jetzt auf Instagram an seine Community. In seinem neuen Video macht James klar, dass er seine Neujahrsvorsätze im Winter pausiert. Statt auf Fitnesspläne setzt er aktuell auf Ruhe, Nähe und Schlaf. "Warum feiern wir mitten im Winter ein neues Jahr? Warum feiern wir Neuanfänge zu einer Zeit, in der die Natur ruht?", fragt er in die Kamera. Für ihn passt der Zeitpunkt nicht – und er will sich erst später neu aufstellen.

James begründet seine Winter-Pause mit einem Blick auf die Natur: "Die Tiere halten Winterschlaf, die Vögel ziehen in den Süden." Eintopf essen, kuscheln, schlafen – so klinge für ihn diese Jahreszeit. Auch mit dem Kalender rechnet er scherzhaft ab: "Bei allem Respekt vor Papst Gregor VIII., der uns dieses gregorianische Kalendersystem aufgebürdet hat, aber es ergibt einfach absolut keinen Sinn." Sein Vorschlag: März als Startpunkt für Neuanfänge. "Im Frühling, wenn die Blumen blühen, es wärmer wird und die Vögel zurückkehren", will er seine Ziele angehen – und fragt seine Follower: "Wer ist dabei?" Die Resonanz ist groß. Kolleginnen applaudieren in den Kommentaren, darunter Alyssa Milano (53): "Da bin ich ganz deiner Meinung. Ich liebe das." Odette Annable (40) schreibt: "Ja! Genau, ich komme gleich mit einer Suppe vorbei!" Auf Instagram sendet James damit eine klare Botschaft: Erst Kraft sammeln, dann durchstarten.

Der Schauspieler hat in den letzten Jahren sein Leben stark verändert. Mit seiner Frau Kimberly und den sechs gemeinsamen Kindern hat er sich in Texas niedergelassen und dort einen ruhigeren Alltag gefunden. Die Familie lebt auf einer Ranch, die ihnen offenbar sehr viel Kraft gibt. James setzte in Interviews zuletzt immer wieder auf Humor und Positivität, um den Herausforderungen seiner Erkrankung zu begegnen. Auch seinen Followern vermittelt er stets eine positive Botschaft – auch jetzt wieder, indem er sagt: "Das Leben ist zu kostbar, um sich in kalten Zeiten selbst zu überfordern." Seine Fans und Kollegen bewundern nicht nur seinen Optimismus, sondern auch seine Gelassenheit im Umgang mit schwierigen Lebensphasen.

Getty Images James Van Der Beek im April 2023

Instagram / vanderjames James Van Der Beek, Juli 2025

Instagram / vanderjames James Van Der Beek mit seiner Frau Kimberly und seinen sechs Kids im Juni 2022