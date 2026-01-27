Paul Walter Hauser sammelt Spenden für James Van der Beek

Paul Walter Hauser (39) macht ernst: Der Schauspieler hat am Montag, 26. Januar, auf Instagram bekanntgegeben, gemeinsam mit der Online-Plattform Cameo Spenden für James Van Der Beek (48) zu sammeln – und das mit einem klaren Ziel. Bis zum 1. März sollen 20.000 Dollar zusammenkommen, um den Dawson's Creek-Star bei den laufenden Kosten seiner Behandlung im Kampf gegen Darmkrebs zu unterstützen. Mit im Boot sind prominente Unterstützer wie Josh Gad (44), Becky Lynch und Jimmy Kimmel (58), deren persönliche Gegenstände und Autogramme ebenfalls versteigert werden, um "unsere Unterstützung für einen Schauspielkollegen, Vater und Ehemann fortzusetzen, der in den letzten Jahren eine schmerzhafte Zeit durchgemacht hat". Paul Walter resümierte: "Ich würde kein Stingray-Shirt oder Marvel-Drehbuch versteigern wollen, um die Kosten für die Behandlung zu decken."

In seinem Post wurde der "The Fantastic Four: First Steps"-Darsteller deutlich: "James Van Der Beek begann, alte Requisiten aus früheren Schauspielrollen zu verkaufen, um seine Behandlungen gegen Darmkrebs zu finanzieren – und das ließ mich nicht los", erklärte er seinen Entschluss bei Instagram. Er wolle nicht erleben, dass jemand Erinnerungsstücke verkaufen müsse, um Behandlungen zu finanzieren. Gegen mögliche Kritik rüstete sich Paul Walter vorsorglich und erinnerte an sein Engagement: Stand-up für den Relay for Life Cancer Walk, Spenden an Smile Train und Neighborly sowie über 100.000 Dollar (85.186 Euro), die er mit "Celebrity Wheel of Fortune" für ServeLA mit einsammelte. "Ich mochte James Van Der Beek schon immer, und er wirkt wie ein echt guter Typ. Lasst uns ihm in dieser schweren Zeit helfen", betonte der "Black Bird"-Star laut Entertainment Weekly. James hatte im November 2024 öffentlich gemacht, an Darmkrebs im Stadium drei zu leiden, und seitdem eigene Erinnerungsstücke zugunsten seiner Behandlung verkauft.

Abseits der aktuellen Aktion blickt der TV-Liebling auf eine treue Fangemeinde und ein bewegtes Jahr zurück, in dem Solidarität eine große Rolle spielte. Der frühere Teenie-Star, der mit seiner Frau Kimberly eine große Familie mit sechs Kindern hat, teilte im "Today"-Interview offene Worte über Höhen und Tiefen seiner Therapie: "In privaten Momenten, ganz klar, breche ich zusammen, habe Angst und fühle mich schwach. Und all das gehört einfach zur Reise dazu", sagte James, der grundsätzlich aber recht positiv eingestellt ist. Er sprach über Geduld, Disziplin und eine Stärke, die ihn selbst überrascht habe. Paul Walter wiederum erzählt gern von einer skurrilen Begegnung bei einem Promi-Flag-Football-Spiel: Aus dem Anfeuern wurde ein Running Gag – eine Erinnerung, die zeigt, dass zwischen den beiden längst mehr als nur Kollegialität besteht. Jetzt wird daraus konkrete Hilfe, getragen von Freundschaften, Erinnerungen und Dingen, die Fans seit Jahren bedeuten – und die nun neue Bedeutung bekommen.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Paul Walter Hauser sammelt Spenden für James Van der Beek.

Instagram / vanderjames James Van Der Beek im November 2024

Instagram / vanderjames James Van Der Beek mit seiner Frau Kimberly und seinen sechs Kids im Juni 2022