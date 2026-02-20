Lil Jon trauert: Sein Sohn Nathan im Alter von 27 beigesetzt

Rapper Lil Jon hat seinen Sohn Nathan Murray Smith zwei Wochen nach dessen Tod zu Grabe getragen. Am ersten Tag des Ramadan verabschiedete sich der 55-Jährige von seinem einzigen Sohn, wie er auf Instagram mitteilte. Zu einer Fotomontage aus Nathans Leben schrieb der Musiker, dessen richtiger Name Jonathan Smith lautet: "In diesem heiligen Monat bitte ich um zusätzliche Gebete für ihn und für unsere Familie. Bitte betet, dass Allah ihm das Paradies gewährt und uns Geduld, Barmherzigkeit und Kraft schenkt." Weiter schrieb Lil Jon: "Ich liebe dich, mein Sohn. Das Leben wird ohne dich nie mehr dasselbe sein. Allah, gib mir Kraft." Der Rapper bedankte sich zudem bei allen, die "Beileidsbekundungen, Liebe und Gebete" nach Nathans Tod im Alter von 27 Jahren übermittelt hatten, und versprach: "Ich werde sicherstellen, dass die Welt dein Talent kennt und deinen Namen niemals vergisst."

In den Kommentaren unter dem emotionalen Beitrag drückten zahlreiche Follower ihr Mitgefühl aus. "Ich sende dir so viel Liebe", schrieb eine Person, während eine andere ergänzte: "Wir sind für dich da, Bruder." Ein weiterer Nutzer kommentierte: "Das ist herzzerreißend, es gibt keine Worte. Möge Allah dich durch diese schwere Zeit führen." Bereits am 6. Februar hatte Lil Jon den Tod seines Sohnes bestätigt, nachdem Nathan zuvor als vermisst gemeldet worden war. "Ich bin zutiefst gebrochen über den tragischen Verlust unseres Sohnes Nathan Smith", erklärte er gegenüber Page Six. "Seine Mutter und ich sind am Boden zerstört." In seinem Statement würdigte der Rapper Nathan als "den freundlichsten Menschen, dem man je begegnen konnte" und als "unglaublich talentierten jungen Mann", der Musikproduzent, Künstler und Toningenieur war und die New York University absolviert hatte.

Nathans Leichnam war in einem Teich im Mayfield Park in Milton, Georgia, gefunden worden, nachdem er seit Anfang Februar als vermisst galt. Die Polizei von Milton bestätigte seinen Tod und teilte mit, dass es keine Hinweise auf Fremdverschulden gebe, die Ermittlungen aber als offene und aktive Untersuchung fortgeführt würden. Lil Jon und seine von ihm getrennt lebende Ehefrau Nicole Smith hatten Nathan 1998 auf der Welt begrüßt, bevor sich das Paar 2022 im Guten trennte. Der Bodybuilder und Rapper ist inzwischen mit seiner Freundin Jamila Sozahdah zusammen, mit der er 2024 Tochter Nahara bekam.

Getty Images Lil Jon und Nathan Smith bei einer Gala in Brooklyn, 2018

Getty Images Lil Jon, Nicole Smith und Nathan Smith

Getty Images Lil Jon, Rapper

