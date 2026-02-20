Unveröffentlichte Werke: Eric Dane drehte noch zwei Projekte

Eric Dane (†53) wird noch in zwei weiteren Projekten auf der Leinwand zu sehen sein. Der Schauspieler verstarb gestern im Alter von 53 Jahren nach einem Kampf gegen ALS. Vor seinem Tod hatte Eric laut Justjared jedoch noch zwei Projekte abgedreht – einen Film und eine Fernsehserie –, die bisher noch nicht veröffentlicht wurden. Fans können sich auf sein Comeback in der dritten und finalen Staffel von Euphoria freuen, in der er erneut seine Rolle als Cal Jacobs übernehmen wird, den Vater von Nate Jacobs, gespielt von Jacob Elordi (28). In welchem Umfang er in der Serie zu sehen sein wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Da jedoch eine Hochzeit zwischen Nate und Cassie, gespielt von Sydney Sweeney (28), stattfindet, liegt die Vermutung nahe, dass Eric als Cals Charakter bei der Trauung seines Sohnes erscheinen wird.

Die dritte Staffel von "Euphoria" soll am 12. April auf HBO Premiere feiern. Serienschöpfer Sam Levinson äußerte sich gegenüber dem Magazin Variety zu Erics Tod und zeigte sich tief betroffen: "Ich bin untröstlich über den Verlust unseres lieben Freundes Eric. Mit ihm zu arbeiten, war eine Ehre. Sein Freund zu sein, war ein Geschenk. Erics Familie ist in unseren Gebeten. Möge sein Andenken ein Segen sein." Zudem wird der Serienstar auch in dem kommenden Thriller "Family Secrets" zu sehen sein. Der Film handelt von einem jungen Mann, der sich in eine Hochzeit einschleust, um sich am Großvater der Braut zu rächen, indem er sich mit dem Bräutigam anfreundet und die Braut verführt. Ein Veröffentlichungsdatum wurde bisher noch nicht bekannt gegeben.

Zu den weiteren Darstellern in "Family Secrets" gehören Thomas Doherty (30), Hannah Dodd (30), Hermoine Corfield, James Dreyfus, Maia Mitchell und Tyriq Withers. Die Regie führt Malik Vitthal, das Drehbuch stammt von Emily Siegel und Shanrah Wakefield. Zu Erics jüngsten Arbeiten zählen außerdem die Filme "Borderline", "One Fast Move", "Bad Boys: Ride or Die" und "Americana" sowie die Fernsehserie Brilliant Minds. Privat war Eric als zweifacher Vater bekannt, der sein Familienleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraushielt. Mit seinen letzten beiden Werken bleibt er Fans und Weggefährten nun auf der Leinwand als Teil ihrer Erinnerungen an gemeinsame Zeiten erhalten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Eric Dane, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Jacob Elordi, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Zendaya, Hunter Schafer, Barbie Ferreira und Eric Dane bei einem "Euphoria"-Event