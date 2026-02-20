Johnny Depp gab Eric Dane (†) mietfreies Zuhause wegen ALS

Johnny Depp (62) hat seinem Freund Eric Dane (†53) während dessen schwerer ALS-Erkrankung auf besondere Weise zur Seite gestanden. Der "Pirates of the Caribbean"-Star bot dem Grey's Anatomy-Schauspieler an, in einem seiner Häuser oberhalb des Sunset Strip in Los Angeles zu wohnen – und das nahezu mietfrei. Wie ein Insider gegenüber Page Six verrät, habe Johnny Eric gesagt, er solle zahlen, was er könne, oder auch gar nichts. "Eric hat eine Sorge weniger", erklärt die Quelle. Die beiden Schauspieler hatten sich vor Jahren über gemeinsame Freunde kennengelernt, und Johnny wollte seinem Kumpel in dieser schwierigen Zeit die finanzielle Belastung erleichtern.

Eric hatte seine ALS-Diagnose im April 2025 öffentlich gemacht und im Juni in einem Interview mit Diane Sawyer bei Good Morning America offen über den Verlauf der Krankheit gesprochen. "Meine linke Seite funktioniert, meine rechte Seite hat komplett aufgehört zu arbeiten", erklärte der Euphoria-Star damals. "Ich habe das Gefühl, dass ich vielleicht in ein paar Monaten auch meine linke Hand nicht mehr haben werde. Es ist ernüchternd." Trotz der verheerenden Diagnose engagierte sich Eric für die Erforschung der Nervensystemerkrankung und trat dem Vorstand von Target ALS bei, einer Organisation, die Forschung zur Behandlung und Heilung von ALS finanziert.

Am 19. Februar ist Eric nun im Alter von 53 Jahren an den Folgen der Krankheit gestorben. Seine letzten Tage verbrachte er im Kreise seiner engsten Freunde, seiner Ehefrau und seiner beiden Töchter Billie und Georgia. Johnny ist nicht der einzige, dem der Hollywoodstar seine Großzügigkeit angeboten hat. Der Schauspieler, der mehrere Häuser in der Gegend besitzt, machte auch Mickey Rourke (73) ein ähnlich flexibles Mietangebot. Mickey, der mit Johnny 2003 in "Once Upon a Time in Mexico" vor der Kamera stand, war im Januar aus seinem Haus geworfen worden, nachdem er mehr als 50.000 Euro an Mietrückständen angehäuft hatte. Bisher habe Mickey das Angebot jedoch noch nicht angenommen, so die Quelle.

Collage: Instagram / museocinema, Getty Images Collage: Johnny Depp und Eric Dane

Getty Images Eric Dane, Mai 2024

Getty Images Johnny Depp, Dezember 2024