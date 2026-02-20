"The Gates" zeigt James Van der Beek in seiner letzten Rolle

Ein Trailer, der unter die Haut geht: Wenige Tage nach dem Tod von James Van der Beek (†48) ist auf YouTube der erste Vorgeschmack auf seinen letzten Filmauftritt erschienen. Das Studio Lionsgate hat einen zweiminütigen Clip zu "The Gates" veröffentlicht – einem Thriller, der bereits am 13. März in den US-Kinos starten soll. Darin ist der Schauspieler in einer ungewohnten, finsteren Rolle an der Seite von Mason Gooding (29), Algee Smith, Keith Powers und Brad Leland zu sehen.

In seiner letzten Kinorolle spielt der verstorbene Schauspieler den manipulativen Pastor Jacob, der zum Gegenspieler von drei Freunden wird. Die Männer werden in einer bewachten Wohnanlage ungewollt Zeugen eines Mordes und geraten dadurch ins Visier des charismatischen, aber skrupellosen Geistlichen. Regie führte der preisgekrönte Filmmacher John Burr, der für seine psychologischen Spannungsmomente bekannt ist. Der Regisseur erklärte gegenüber Deadline: "Obwohl er sich uneingeschränkt seiner Rolle als fehlerhafter, amoralischer Antagonist unserer Geschichte verschrieben hatte, verwandelte er sich zwischen den Szenen mühelos wieder in den bodenständigen, charmanten Menschen, der er im Grunde seines Herzens war."

James war im Sommer 2023 mit Darmkrebs diagnostiziert worden und verstarb Anfang Februar dieses Jahres. Neben seiner Familie trauerten auch zahlreiche Hollywood-Promis um den Schauspieler. Trotz seiner gesundheitlichen Probleme stand James bis zuletzt noch regelmäßig vor der Kamera. So drehte er im Mai 2025 noch Szenen für die Prime-Video-Serie "Elle", ein Prequel zur Kultkomödie "Natürlich blond", in dem er Dean Wilson spielt. Die Show soll ab 1. Juli weltweit im Stream zu sehen sein.

Getty Images Bei der Premiere von "Overcompensating" in Los Angeles: Ankunft am Hollywood Palladium

Imago James Van der Beek in New York, August 2017

Getty Images Kimberly und James Van Der Beek im September 2023