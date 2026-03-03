Brasilianische Influencerin (26) stirbt nach Brust-OP

Die brasilianische Influencerin Derleya Alves ist im Alter von nur 26 Jahren nach Komplikationen infolge einer Brustvergrößerung gestorben. Die Content-Creatorin, die auf Instagram mehr als 27.000 Follower hatte, unterzog sich am 20. Februar dem ästhetischen Eingriff. Kurz danach begann sie unter starken Bauchschmerzen zu leiden, wie mehrere brasilianische Medien berichten. Sie wurde daraufhin ins Marabá Municipal Hospital in der Stadt Marabá gebracht, wo sie am 28. Februar verstarb. Vor ihrem Tod durchlief sie noch mehrere Untersuchungen und musste sich zwei Notoperationen unterziehen.

Während der Noteingriffe reparierten die Ärzte ihre Darmschäden und entfernten einen ihrer Eierstöcke. Wie die Daily Mail berichtet, stellte das medizinische Team des Krankenhauses eine mögliche angeborene Darmfehlbildung fest, die möglicherweise zur Schwere ihres Zustands beigetragen haben könnte. Es besteht derzeit kein Verdacht auf ärztliches Fehlverhalten, jedoch stehen Informationen über Derleyas Zustand vor der Operation und die genaue Todesursache noch aus. Laut dem lokalen Nachrichtenportal Carajás Notícias wird der Biopsiebericht am 16. März erwartet. Die Totenwache und die Beerdigung fanden am 1. März statt.

Einen Tag nach der Beisetzung veröffentlichte Derleyas Schwester Jessica einen emotionalen Tribut auf Instagram. "Meine Liebe, was kann ich über dich sagen? Eine unglaubliche Frau, eine wunderschöne Frau, eine wunderbare Frau, mit einem großen und großzügigen Herzen, freundlich, charismatisch, bescheiden, voller Freude, immer lächelnd", schrieb sie unter einer Fotoserie der beiden. Weiter schrieb sie: "Ich bin Gott dankbar dafür, als deine Schwester geboren worden zu sein. Ich werde dich so sehr vermissen ... du warst und wirst immer meine andere Hälfte sein, meine Lieblingsperson auf der Welt. Es tut so weh zu wissen, dass ich dein 'Guten Morgen' nicht mehr haben werde." In einem ihrer letzten Instagram-Posts vom 22. Februar hatte Derleya noch vor der Operation geschrieben: "Ein weiterer Traum wird wahr."

Instagram / derleyaalves Derleya Alves, Influencerin

