GP-Wochenende in Monaco: Die Styles rund um die F1-Stars

Beim diesjährigen Formel-1-Grand-Prix in Monaco sorgten nicht nur die Rennfahrer auf der Strecke für Aufsehen – auch abseits des Asphalts wurden modische Akzente gesetzt. Kim Kardashian (45) und Alexandra Leclerc zeigten am GP-Wochenende in Monte Carlo zwei völlig unterschiedliche Looks, die beide für sich stachen. Kim setzte auf ein entspanntes, aber glamouröses Outfit von Gucci: ausgestellte Jeans mit Horsebit-Detail an den Taschen, spitze High Heels des italienischen Labels und ein tief ausgeschnittenes Spitzen-Top. Dazu trug sie ihre dunklen Haare glatt geföhnt und kombinierte den Look mit einer großen Hollywoodsonnenbrille. Ihre Schwester Khloé Kardashian (41) war erneut an ihrer Seite, als beide ihren Freund beziehungsweise Bekannten Lewis Hamilton (41) in der Boxengasse anfeuerten. Auch Lewis selbst liefert immer wieder stylische Auftritte: Passend zu seiner Sonderlackierung des Fahrerhelms trat er auch kurz zuvor in einer rosa Hose und einem glitzernden, transparent-rosa Oberteil im Paddock auf.

Alexandra Leclerc, frisch verheiratet mit Ferrari-Pilot Charles Leclerc (28), entschied sich dagegen für einen deutlich formelleren Auftritt. Die Influencerin erschien in einem schulterfreien, körperbetonten Bandeau-Kleid in Rot-Weiß mit Polka-Dot-Muster – eine Farbkombination, die viele als Hommage an die Flagge Monacos interpretierten. Als Accessoire wählte sie eine geflochtene Tasche von Roger Vivier mit glitzernder Brosche. Der Kontrast zwischen ihrem eleganten Auftritt und Kims lässigem Glamour-Look war kaum zu übersehen.

Für Alexandra war das GP-Wochenende nicht der einzige stilvolle Auftritt in Monaco in letzter Zeit. Bereits im März besuchte sie gemeinsam mit Charles den Monaco Rose Ball und trug dabei ein maßgefertigtes Kleid von Nina Ricci – ein schulterfreies Satin-Modell mit Applikationen, das Vergleiche mit Prinzessin Aurora aus "Dornröschen" hervorrief. Kim wiederum ist seit April offiziell mit Lewis zusammen, nachdem sie ihre Beziehung auf Instagram öffentlich gemacht hatte. Beim Qualifying am Samstag in Monte Carlo waren sie und Khloé bereits mit passenden Looks in der Boxengasse aufgetaucht, wo sie Lewis vom Fahrerlager aus die Daumen drückten.

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Getty Images Kim Kardashian in der Boxengasse beim Qualifying zum Großen Preis von Monaco 2026

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Imago Alexandra Saint Mleux, Charles Leclerc mit ihrem Hund Leo

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Getty Images Lewis Hamilton auf der Rennstrecke in Monte-Carlo, Monaco

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