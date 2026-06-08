Bianca macht Kanye West zum Geburtstag eine Liebeserklärung

Kanye West feiert seinen 49. Geburtstag – und seine Ehefrau Bianca Censori (31) nutzt den Anlass für eine seltene öffentliche Liebeserklärung. Die australische Designerin teilt ein Video in ihrer Instagram-Story, das Kanye tanzend und singend mit einem Freund zeigt. Dazu schreibt sie: "Happy Birthday. Ich liebe dich mehr als das Leben." In einem weiteren, inzwischen abgelaufenen Story-Post zeigte sie sich mit dem Rapper in der Dusche und bezeichnete ihn als ihr "ride or die 4ever".

Das Paar feierte seinen Ehrentag offenbar bereits am Wochenende mit einem Dateabend in Amsterdam. Fotos, die Page Six vorliegen, zeigen die beiden beim Verlassen des französischen Restaurants Ciel Bleu. Bianca erschien in einem weißen Trägerkleid, mit dem Haar zu zwei Zöpfen zurückgebunden. Kanye trug eine gewachste Lederjacke, ein weißes T-Shirt, braune Lederhosen und Stiefel. Abgesehen von solchen seltenen Einblicken halten die beiden ihre Beziehung weitgehend aus den sozialen Medien heraus.

Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2022 steht Bianca ihrem Mann in turbulenten Zeiten zur Seite. Erst im Januar dieses Jahres sprach Kanye gegenüber dem Magazin Vanity Fair über eine schwere Krise: "Gegen Ende meiner vier Monate andauernden manischen Episode wurde meine Medikation verändert. In diesem Umstellungsprozess brachte mich das Antipsychotikum in eine wirklich tiefe depressive Episode." Bianca habe das erkannt und gemeinsam mit ihm professionelle Hilfe gesucht.

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Getty Images Kanye West und Bianca Censori bei den Grammy Awards 2025

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Instagram / ye Kanye West und Bianca Censori

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Getty Images Kanye West und Bianca Censori, 2024