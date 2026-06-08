Erbe von Prinzessin Désirée: Ihr Sohn Carl geht leer aus

Nun ist es offiziell: Das Testament von Prinzessin Désirée (88) ist geöffnet – und die Verteilung ihres Vermögens sorgt nun für Gesprächsstoff im schwedischen Königshaus. Fünf Monate nach dem Tod der älteren Schwester von König Carl Gustaf (80) steht fest, wer das Millionenerbe erhält. Laut der Zeitung Expressen, die sich auf das Nachlassverzeichnis beruft, gehen sämtliche Vermögenswerte an ihre beiden Töchter Christina Louise De Geer und Hélène Silfverschiöld. Bruder Carl Silfverschiöld wird hingegen im letzten Willen seiner Mutter nicht berücksichtigt.

Das Erbe aus 126 Millionen schwedischen Kronen (11,6 Millionen Euro) verteilt sich auf verschiedene Vermögensarten. Besonders im Fokus steht eine Wohnung auf Mallorca, deren Wert auf 6,5 Millionen Kronen – umgerechnet fast 600.000 Euro – geschätzt wird. Hinzu kommt exklusiver Schmuck im Wert von knapp einer Million Kronen, also rund 367.000 Euro, der zwischen Christina und Hélène aufgeteilt werden soll. Dass Carl in diesem Dokument leer ausgeht, ist allerdings kein Zufall. In ihrem Testament begründet Désirée diese Entscheidung ausführlich: "Mit dieser Verfügung habe ich meinen Sohn Carl benachteiligt. Er wurde jedoch dafür in dem heute von meinem Ehemann errichteten Testament sowohl hinsichtlich seines Privatvermögens als auch des Vermögens, das er mit Erbpachtrecht besitzt, reichlich entschädigt." Laut Nachlassverwalter Carl-Fredrik Herslow herrscht in der Familie Einigkeit über diese Regelung.

Nach dem Tod seines Vaters, Baron Niclas Silfverschiöld, im Jahr 2017 übernahm Carl nicht nur rund 2,4 Millionen Euro an privatem Barvermögen, sondern auch die traditionsreichen Güter Koberg und Gåsevadsholm mit einer Gesamtfläche von rund 20.000 Hektar. Ihr Wert wird auf etwa 500 Millionen Kronen, also rund 46 Millionen Euro, geschätzt. Auf Schloss Koberg verbrachte auch Désirée ihre letzten Jahre im Kreis ihrer Angehörigen. Dort war sie fest im Familienleben verwurzelt, weit weg vom Glamour der Stockholmer Paläste und doch eng verbunden mit ihrem Bruder Carl Gustaf. Der König äußerte sich nach ihrem Tod in einer bewegenden Stellungnahme unter dem offiziellen Beitrag auf Instagram: "Mit großer Trauer habe ich die Nachricht vom Tod meiner Schwester aufgenommen." Er erinnerte an unvergessliche gemeinsame Momente.

Anzeige Anzeige

Imago Prinzessin Désirée bei der Hochzeit von Vicky Andrén und Gustaf Magnuson

Anzeige Anzeige

Imago Prinzessin Désirée bei der Ankunft zur Hochzeit von Prinz Carl Philip und Sofia Hellqvist in Stockholm, 13. Juni 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images König Carl Gustaf im Juni 2024