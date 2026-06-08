Im Diddy-Skandal: Ex-Escort widerspricht Cassies Darstellung

Ex-Escort Clayton Howard meldet sich im Skandal rund um Cassie (39) und Sean "Diddy" Combs (56) mit deutlichen Worten zurück. In einem neuen TikTok-Video, das am Wochenende online ging, reagiert der frühere Begleitservice-Mitarbeiter auf Unterlagen aus Cassies aktuellem Gerichtsverfahren. Die Sängerin hatte im Rahmen ihres Antrags auf Abweisung seiner Klage einen privaten Text vorgelegt, den Clayton an ihren Ehemann Alex Fine geschickt haben soll. Nun erklärt der Jurastudent, warum er diese Nachricht formuliert hat – und behauptet, er selbst sei das eigentliche Opfer der Sexpartys mit Diddy.

In dem Clip spricht Clayton ausführlich über die sogenannten Freak-Offs, bei denen neben Diddy und Cassie auch weitere männliche Escorts beteiligt gewesen sein sollen. Er räumt ein, die Nachricht an Alex geschrieben zu haben, und beschreibt sie als bewusst vorsichtig formuliert, um den Fitnesstrainer nicht zu schockieren. "Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie dieser Typ eine Menge Sche*ße gebaut hat, die echt total daneben war. [...] Ich bin froh, dass du sie gerettet hast; du warst zur richtigen Zeit am richtigen Ort, als sie endlich stark genug war, um zu gehen", so Clayton in der Nachricht. Gleichzeitig betont er, Cassie habe in ihren aktuellen Schriftsätzen seine Schilderungen der Treffen nicht inhaltlich bestritten, sondern versuche, die Klage aus formalen Gründen zu kippen. Laut Gerichtsdokumenten wirft Clayton der Musikerin vor, er habe sich bei den Treffen eine Geschlechtskrankheit zugezogen und leide bis heute unter körperlichen und psychischen Folgen.

Für Cassie sind die Vorwürfe von Clayton nur ein weiterer Baustein in einer langen juristischen Aufarbeitung ihrer Vergangenheit mit Diddy. Die Sängerin hatte den Rapper bereits wegen schwerer Vorwürfe verklagt und eine millionenschwere Einigung erzielt, nachdem sie ihm unter anderem Gewalt und Missbrauch zur Last gelegt hatte. Inzwischen unterstützt sie nach eigenen Angaben Ermittler und hat in einem US-Verfahren gegen Diddy ausgesagt. Parallel arbeitet ihr Anwaltsteam daran, die neue Klage des Ex-Escorts zu entkräften und verweist auf dessen angebliche Vorgeschichte mit rechtlichen Auseinandersetzungen.

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IMAGO / ZUMA Press Wire Cassie Ventura, Sängerin

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IMAGO / Newscom / AdMedia P. Diddy und Cassie Ventura im Jahr 2016

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Instagram / cassie Alex Fine und Cassie Ventura im August 2023