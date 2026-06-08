Rührender Tribut: Diesen Namen trägt Holly Hagans Tochter

Holly Hagan (33) hat auf Instagram den Namen ihrer neugeborenen Tochter enthüllt – und der steckt voller Bedeutung. Die Geordie Shore-Bekanntheit brachte das Mädchen vergangene Woche per Kaiserschnitt zur Welt und verriet nun gemeinsam mit Ehemann Jacob Blyth, dass die Kleine Madison-Darci heißen wird. Der zweite Vorname ist eine bewegende Hommage an Hollys verstorbene Halbschwester Darci Rose Gibson, die im Oktober 2025 im Alter von 19 Jahren nach einer versehentlichen Überdosis Crystal MDMA bei einer Party in Manchester ums Leben kam.

Neben der Namensverkündung gibt Holly ihren Followern auch einen Einblick in ihre Genesung nach dem Eingriff. Auf TikTok zeigte die 33-Jährige ihre Kaiserschnittnarbe und sprach offen über die ersten Tage nach der Geburt: "Ich bin wirklich stolz auf die Stillreise bisher, es tut weh, aber wir haben die Anlege-Position überprüft, alles scheint gut zu sein." Sie gab außerdem zu, in der ersten Nacht geweint zu haben: "Alles ist ein bisschen angstvoll und seltsam, es ist nicht alles Sonnenschein und Regenbögen."

Der Verlust ihrer Schwester überschattet die Schwangerschaft von Anfang an. Gegenüber dem Magazin Closer erzählte Holly, dass sie erst im September von der Schwangerschaft erfahren hatte, bevor Darci nur einen Monat später starb. "Das Durchleben einer so traumatischen Erfahrung mit meiner Schwester hat mir gezeigt, dass ich stark bin", sagte sie. Dennoch gesteht sie, von dem heftigen Verlust "traumatisiert" zu sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / hollyhaganblyth Holly Hagan, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / blythy9 Holly Hagan, Jacob Blyth und ihr Tochter, Juni 2026

Anzeige Anzeige