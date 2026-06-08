Alles aus? Tara Tabitha nennt Temptation-Teilnahme "Fehler"

Zwischen Tara Tabitha (33) und Dennis Lodi (30) scheint bei dem Dreh von Temptation Island VIP einiges nicht nach Plan gelaufen zu sein. Beide Realitystars hatten sich zuletzt in ihren Instagram-Storys zurückgemeldet, nachdem die Dreharbeiten zur neuen Staffel des Treuetestformats offenbar abgeschlossen waren. Jetzt heizt Tara die Spekulationen weiter an – und deutet an, dass die Teilnahme möglicherweise einen hohen Preis hatte.

Ausgelöst wurde Taras Reaktion durch einen Kommentar unter einem Instagram-Reel. Ein Fan äußerte Unverständnis darüber, warum Paare an Formaten wie "Temptation Island" teilnehmen und dafür ihre Beziehung einem künstlich geschaffenen Risiko aussetzen – er betont, dass er selbst niemals etwas, das ihm wichtig ist, für Geld aufs Spiel setzen würde. Das lässt Tara nicht unbeantwortet und heizt die Gerüchte an, dass die Dreharbeiten kein gutes Ende genommen haben. "Es war auf jeden Fall ein Fehler, zu Temptation zu gehen", schreibt sie.

Bereits kurz nach dem Ende der Dreharbeiten hatte Dennis ebenfalls bei Instagram auf sich aufmerksam gemacht. Der Realitystar schrieb dort, dass in nächster Zeit große Veränderungen auf ihn zukämen und in letzter Zeit sehr viel passiert sei. Sein knapper Kommentar zur Sendung lautete: "Fazit nach 'Temptation Island VIP': Mensch denkt, Gott lenkt."

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Imago Tara Tabitha, Februar 2025

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Imago Dennis Lodi und Tara Tabitha, Februar 2026

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ATV, Joyn Dennis Lodi und Tara Tabitha bei der Premiere von "Tara & Dennis - der Hofnarr liebt die Queen"