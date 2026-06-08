"Unglücklich": Dani Katzenberger teilt emotionalen Rückblick

Daniela Katzenberger (39) hat auf Instagram einen emotionalen Rückblick geteilt, der ihre Fans aufhorchen lässt. In einem langen Beitrag schnitt die Realityikone Videos und Fotos aus den vergangenen Jahren zusammen – Aufnahmen, auf denen sie gut gelaunt in die Kamera grinst und Witze macht. Doch hinter dieser Fassade verbarg sich eine ganz andere Realität, wie sie jetzt mit schonungsloser Offenheit beschreibt: "Immer, wenn ich so Fotos oder Videos von vor drei bis vier Jahren sehe, kommen mir die Tränen", schreibt sie zu dem Post und fügt hinzu: "Ich sehe da keine glückliche Frau. Ich sehe jemanden, der keine Grenzen gesetzt hat. Ich sehe jemanden, der gearbeitet hat wie ein geisteskrankes A.loch, ohne Pause, immer Vollgas… jemanden, für den das Wort 'Selbstschutz' nur was für Jammerlappen war", so Daniela.

Die 39-Jährige erklärt, dass es ihr damals seelisch und körperlich wirklich schlecht gegangen sei. Essen sei ihr "größter Feind", aber auch ihre "einzige Beruhigung" gewesen. Ihr dauerhafter Stress habe sich in einem erhöhten Cortisolspiegel niedergeschlagen – und der sei auch äußerlich sichtbar geworden. Hasskommentare über ihr "aufgedunsenes Gesicht" hätten sie damals hart getroffen. Ihr Herumalbern vor der Kamera bezeichnet Daniela heute als "Selbstvera*schung": Sie habe einfach nicht fühlen wollen, wie unglücklich sie wirklich war. Heute helfe ihr vor allem Sport dabei, sich wieder gut zu fühlen. Dieser habe ihr "das Leben gerettet", wie sie in ihrem Post betont – und ihrem Trainer Tobi sei sie "für immer dankbar". Auf dem letzten Bild des Beitrags präsentiert sie sich deutlich schlanker und beschreibt sich als "selbstbestimmt, selbstbewusst und sau-happy". Die Kommentarfunktion hat sie bei dem Beitrag bewusst deaktiviert.

In den letzten Jahren machte Daniela mit ihrem straffen Sportprogramm und der Teilnahme an der Wahl zur Miss Universe Schlagzeilen. Auch dort nahm sie ihre Fans auf Social Media immer wieder mit hinter die Kulissen. Dass Daniela so offen über ihre Gefühle spricht, kommt bei ihren Anhängern immer wieder gut an – auch wenn das Showbusiness für sie offenbar nicht immer ein angenehmes Umfeld war. Erst kürzlich hatte sie in ihrer Instagram-Story zugegeben, trotz ihrer langen TV-Karriere kaum echte Freunde aus der Branche gewonnen zu haben. Stattdessen setzt sie lieber auf ihre Familie und enge Vertraute außerhalb des Rampenlichts.

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Getty Images Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit

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Instagram / danielakatzenberger Tobias Wendeler und Daniela Katzenberger bei der Miss-Universe-Wahl in Las Vegas

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Krick, Jens / ActionPress Lucas Cordalis mit seiner Frau Daniela Katzenberger