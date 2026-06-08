Langes Statement: Lina Baumann packt über Ryan-Trennung aus

Zwischen Lina Baumann und Ryan Wöhrl ist alles aus – diese Nachricht bewegt aktuell die Reality-TV-Fans. Die Influencerin machte erst gestern ihr Liebes-Aus mit dem Are You The One?-Star öffentlich. Wenig später brodelte es bereits in der Gerüchteküche: Lina teilte einen Kommentar, der andeutete, dass Ryan möglicherweise fremdgegangen ist. Kurz darauf machten Clips die Runde, die seine Untreue wohl belegten. Nun meldet sich Lina in ihrer Instagram-Story zu Wort und spricht ausführlich über die vergangenen Wochen und ihre Trennung.

Lina erzählt, wie sie in einer ohnehin schon schwierigen Phase ihrer Beziehung eine Nachricht über Instagram bekam, die ihr den Boden unter den Füßen wegzog. Angeblich sei Ryan kürzlich während eines Portugal-Trips mit einer anderen Frau am Strand gewesen und sei ihr nähergekommen. "Natürlich war das für mich der größte Schock, den man als Freundin bekommen kann. Und ich wusste gar nicht mehr, wo oben und unten ist", beschreibt Lina ihre Gefühle, als sie die Nachricht las. Sie habe Ryan daraufhin mit dem Vorwurf konfrontiert – er habe ihr jedoch den Wind aus den Segeln nehmen können. "Laut Ryans Aussagen haben die dann nur am Strand gechillt. Sie hat ihn eingecremt, weil er Sonnenbrand hatte, [...] und die hatten da zusammen ihren Spaß. Er hat sich ihr anvertraut, was unsere Beziehung angeht", schildert Lina.

Lina betont, dass sie Ryan und seiner Erzählung der Ereignisse Glauben schenken will – dennoch sei für sie ein Ende der Beziehung unumgänglich gewesen. "Ich kenne meine Beziehung so nicht. Ich kenne Ryan so nicht. Und deswegen war für mich klar: Okay, das ist der Punkt, wo ich jetzt den Schlussstrich ziehen sollte und unsere Beziehung beende, bevor das Ganze irgendwie in eine andere Richtung geht", macht die 25-Jährige deutlich. Sie beschreibt, wie sie schon vor dem Vorfall mit der anderen Frau spürte, dass sich ihre Beziehung dem Ende zuneigt. "Es hat sich halt einfach nicht mehr so angefühlt, wie es halt richtig gewesen wäre. Also, man hat sich kaum noch auf den anderen gefreut", schildert sie.

Lina gesteht, wie schlecht es ihr in den vergangenen Tagen ergangen ist. "Ich habe seit drei Tagen kaum geschlafen und bin die ganze Zeit zwischen Weinen und Nachdenken, weil einfach alles aktuell sehr viel für mich ist", erklärt sie und fügt hinzu: "Ich bin mir sehr sicher, dass es bei Ryan noch schlimmer ist aktuell." Sie bereue es sehr, mit ihren Andeutungen in den sozialen Medien die Gerüchteküche angeheizt zu haben. Lina spricht von "Cybermobbing" und bittet ihre Fans darum, nicht weiterhin böse Nachrichten an Ryan zu verschicken: "Ich wünsche es mir sehr für ihn, dass er das Ganze nicht länger ertragen muss. Es ist ein unglaublich schlimmer Druck, den man hat, wenn man von so vielen Menschen Nachrichten bekommt."

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Instagram / linuschka Lina Baumann und Ryan Wöhrl, Dezember 2025

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Instagram / linuschka Ryan Wöhrl und Lina Baumann, September 2025

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Instagram / linuschka Lina Baumann und Ryan Wöhrl, Dezember 2025