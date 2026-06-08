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Temptation Island VIP
Dennis Lodi meldet sich nach "Temptation Island VIP"-Dreh

Dennis Lodi meldet sich nach "Temptation Island VIP"-Dreh

- Sandrine Palme
Lesezeit: 2 min

Nach dem Dreh von Temptation Island VIP hat sich Dennis Lodi (30) nun bei seinen Fans gemeldet. Der Realitystar wandte sich auf Instagram an seine Follower und deutete an, dass in nächster Zeit einige Veränderungen auf ihn zukommen werden. In seinem Post schreibt er: "Die nächsten Tage und Wochen werden für mich eine große Veränderung mit sich bringen. Es ist in letzter Zeit so viel passiert, und ich versuche, euch auf diesem Weg so gut wie möglich mitzunehmen." Dennis nahm gemeinsam mit seiner Partnerin Tara Tabitha (33) an der neuen Staffel des Treuetestformats teil.

In seinem Statement gibt Dennis auch einen wichtigen Hinweis auf gemeinsame Projekte mit Tara, die bereits vor dem Dreh vertraglich vereinbart wurden. Diese sollen demnach wie geplant umgesetzt werden – auch wenn Details noch nicht öffentlich gemacht werden dürfen. "Es wurden Projekte mit Tara vor 'Temptation Island VIP' unterschrieben, und diese werden auch stattfinden. Bitte wundert euch also nicht über das, was ihr vielleicht in nächster Zeit sehen oder hören werdet", erklärt er auf Instagram. Bis er mehr erzählen könne, brauche er zunächst etwas Zeit für sich selbst: "Sobald ich gesund angekommen bin und meine Gedanken sortiert habe, werde ich mich bei euch melden und euch mitnehmen." Sein knapper Kommentar zur Sendung lautet: "Fazit nach 'Temptation Island VIP': Mensch denkt, Gott lenkt."

Dennis wurde am 2. August 1995 geboren und ist seit Jahren im Reality-TV aktiv. Durch seine Auftritte in verschiedenen Formaten baute er sich eine treue Fangemeinde auf, die seine Entwicklung über die sozialen Medien begleitet. Tara ist ebenfalls ein bekanntes Gesicht der Realityshow-Szene und war bereits in mehreren TV-Projekten zu sehen.

Dennis Lodi, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2025
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Dennis Lodi und Tara Tabitha, Februar 2026
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Dennis Lodi und Tara Tabitha, Februar 2026
Dennis Lodi und Tara Tabitha, November 2025
Instagram / taratabitha
Dennis Lodi und Tara Tabitha, November 2025
Unterstützt ihr, dass Dennis sich nach dem Dreh erstmal zurückzieht, bevor er mehr erzählt?
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