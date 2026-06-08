Nach Messerangriff: Stars nehmen Abschied von Talay Riley

Große Trauer in der Musikwelt: Singer-Songwriter Talay Riley (†35) ist im Alter von nur 35 Jahren nach einem Messerangriff in London gestorben. Laut Mirror wurde der Musiker, der bürgerlich Mark Orabiyi hieß, am Morgen des 5. Juni mit schweren Stichverletzungen im Osten der Stadt gefunden und noch vor Ort für tot erklärt. Talay hinterlässt damit ein beeindruckendes musikalisches Erbe: Im Laufe seiner Karriere arbeitete er mit Stars wie Dua Lipa (30), Zendaya (29) und Britney Spears (44) zusammen. Nun melden sich zahlreiche Wegbegleiter zu Wort und nehmen im Netz Abschied von dem Musiker.

Talays Bruder Michael Orabiyi, der als Produzent Scribz Riley bekannt ist, teilt auf Instagram besonders emotionale Zeilen: "Mein Herz ist zerbrochen! Das fühlt sich nicht echt an. Es fühlt sich an wie ein schlechter Traum." Er berichtet zudem, dass er kurz vor Talays Tod noch mit ihm über Zukunftspläne gesprochen habe. "Er hatte eines der reinsten Herzen, die ich je gekannt habe", so Michael weiter. Rapper Stormzy (32) kommentierte den Beitrag mit: "Es tut mir leid, Bro." Auch Sänger Craig David (45) schrieb: "Ich schicke so viel Liebe an dich und die Familie. Seine schöne Energie wird von der anderen Seite weiter zu spüren sein." Zudem bekunden Musiker wie Wretch 32, Deborah Cox, Fleur East oder Kara Marni öffentlich ihr Mitgefühl.

Talay hatte in den vergangenen Jahren an zahlreichen internationalen Hits mitgeschrieben, darunter "Young Dumb & Broke" von Khalid (28) und "Who Do You Love" von The Chainsmokers. Während Familie, Freunde und Weggefährten um den Musiker trauern, laufen die Ermittlungen unterdessen mit Hochdruck weiter. Nach dem tragischen Vorfall nahm die Polizei zunächst drei Personen wegen Mordverdachts fest. Inzwischen wurde ein Mann gegen Kaution freigelassen und die beiden anderen Verdächtigen kamen ohne weitere Maßnahmen wieder frei, wie Mirror berichtet. Wie es mit den Ermittlungen weitergeht, bleibt damit weiterhin offen.

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Imago Talay Riley in London, 2011

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Getty Images Stormzy bei der Met Gala 2025 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Imago Craig David bei einem Auftritt in Manchester, November 2025