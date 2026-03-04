"Dallas"-Star Annabel Schofield stirbt mit 62 Jahren

Annabel Schofield (†62) ist tot. Die britische Schauspielerin und das Model starb am 28. Februar im Alter von 62 Jahren in Los Angeles an den Folgen einer Krebserkrankung, wie durch das Magazin The Hollywood Reporter bestätigt wurde. Bekannt wurde Annabel vor allem durch ihre Rolle als Laurel Ellis in der Kultserie Dallas, wo sie in der elften Staffel in zwölf Folgen an der Seite von Larry Hagman (†81) zu sehen war. Vor ihrer Schauspielkarriere hatte sie bereits als eines der Gesichter der Londoner Modeszene der 80er-Jahre große Erfolge gefeiert. Die gebürtige Waliserin hinterlässt ihre Mutter, während ihr Vater und ihre Schwester bereits vor ihr verstorben sind.

Annabel hatte ihre Krebsdiagnose im Jahr 2021 erhalten und sprach bis zuletzt offen in den sozialen Medien über ihre Erkrankung. Ende Januar berichtete sie nach einer Operation, bei der ein Hirntumor entfernt wurde: "Aber ich bin noch nicht über den Berg. Ich bin noch sehr wackelig auf den Beinen und warte darauf, zu erfahren, ob ich weitere Chemotherapie oder Bestrahlung benötige." Melissa Richardson, die ehemalige Besitzerin der Londoner Modelagentur Take Two, würdigte die Verstorbene gegenüber The Hollywood Reporter mit bewegenden Worten: "Wir liebten sie, weil sie lustig und echt und wunderschön und bodenständig war. Sie hat sich nie verändert von dem süßen kleinen 17-jährigen walisischen Mädchen, das ich zuerst getroffen habe."

Geboren am 4. September 1963 in Llanelli in Wales, startete Annabel zunächst als Model durch und wurde durch einen Werbespot für die Jeansmarke Bugle Boy international bekannt. In dem Spot fuhr sie in einem schwarzen Ferrari durch die Wüste und stellte die berühmt gewordene Frage: "Entschuldigung, sind das Bugle Boy Jeans, die Sie tragen?" Sie zierte Hunderte von Magazincovern und war in Kampagnen für große Marken wie Yves Saint Laurent, Rimmel, Revlon und Boots No. 7 zu sehen. Nach ihrem Wechsel nach Hollywood und ihrer Zeit als Schauspielerin arbeitete sie später hinter der Kamera und war als Produzentin an Filmen wie "The Brothers Grimm", "Doom" und "City of Ember" beteiligt.

Instagram / cherryalignment Annabel Schofield, Schauspielerin und Model

Imago Annabel Schofield in "Exit in Red", 1996

Imago Annabel Schofield und Mickey Rourke in einer Barszene aus "Exit in Red", 1997

