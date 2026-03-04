Rebecca Gayheart ehrt Tochter Billie zum 16. Geburtstag

Rebecca Gayheart (54) feiert den 16. Geburtstag ihrer Tochter Billie – nur wenige Tage nach dem Tod ihres Ex-Mannes Eric Dane (†53). Anfang März teilte die 54-Jährige auf Instagram rührende Glückwünsche an das Geburtstagskind. "Alles Gute zum süßen 16. für das süßeste Mädchen – Mama liebt dich bis zum Mond und zurück, bedingungslos für immer und ewig", schrieb Rebecca in ihrer Story. Zu den liebevollen Worten postete sie ein Throwback-Foto, auf dem Billie ein Eis hält. Unterlegt war der Clip mit dem Song "You Are My Sunshine". Zusätzlich veröffentlichte die Schauspielerin eine Diashow mit Bildern ihrer Tochter aus verschiedenen Lebensphasen, darunter auch ein Foto, das Billie gemeinsam mit ihrem verstorbenen Vater Eric zeigt. Die Aufnahmen waren mit dem Song "Landslide" von Fleetwood Mac untermalt.

Nur wenige Tage vor Rebeccas Tribut war bekannt geworden, dass Eric im Alter von 53 Jahren nach seinem Kampf gegen die Krankheit ALS gestorben war. "Mit schwerem Herzen teilen wir mit, dass Eric Dane an einem Donnerstagnachmittag nach einem mutigen Kampf gegen ALS verstorben ist", hieß es in einem Statement seiner Familie im Februar gegenüber dem Magazin Us Weekly. "Er verbrachte seine letzten Tage umgeben von engen Freunden und seinen zwei wunderschönen Töchtern Billie und Georgia, die der Mittelpunkt seiner Welt waren." Ein offizielles Sterbezertifikat, das von Us Weekly eingesehen wurde, nannte Atemversagen mit ALS als zugrunde liegende Todesursache. Das Dokument wies auch darauf hin, dass Eric zum Zeitpunkt seines Todes noch mit Rebecca verheiratet war, auch wenn sie seit einiger Zeit schon getrennt waren.

Rebecca und Eric hatten sich 2004 das Jawort gegeben und sind Eltern der beiden Töchter Billie und Georgia. Die Schauspielerin hatte 2018 die Scheidung eingereicht, den Antrag jedoch 2025 wieder zurückgezogen, nachdem Eric seine Diagnose öffentlich gemacht hatte. In einem Interview mit dem New York Magazine erinnerte sich Rebecca im Dezember 2025 daran, wie sie von der Krankheit erfuhr: "Seine Symptome begannen vielleicht ein Jahr zuvor. Wenn wir mit den Kindern essen waren, sagte er Dinge wie: 'Mit meiner Hand stimmt etwas nicht.' Er hatte Schwierigkeiten, seine Essstäbchen zu benutzen, ließ sein Essen fallen. Das war, als er anfing, Ärzte aufzusuchen", erzählte sie. "Als er es mir an diesem Tag sagte, fing er einfach an zu weinen, genau wie ich. Es fühlte sich nicht real an, weil es ihm noch gut ging." Eine Woche später informierten die beiden ihre Töchter über die Diagnose.

Getty Images Rebecca Gayheart im Januar 2018

Instagram / rebeccagayheartdane Geburtstags-Story für Billie Dane von Rebecca Gayheart 2026

Imago Eric Dane mit seinen Töchtern Billie Beatrice und Georgia Geraldine bei der Premiere von "Bad Boys: Ride Or Die" in Los Angeles, 2024