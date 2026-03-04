Val Chmerkovskiy teilt Diagnose nach Krankenhausaufenthalt

Val Chmerkovskiy hat nach seinem Krankenhausaufenthalt während der Dancing with the Stars-Tour nun Entwarnung gegeben und seine Diagnose öffentlich gemacht. Der Profitänzer, der am Montag in Peoria im US-Bundesstaat Illinois aufgrund starker Schwindelanfälle ins Krankenhaus eingeliefert worden war, meldete sich am Dienstagabend via Instagram bei seinen Followern zurück. "Ich habe BPPV, was nicht allzu schlimm ist, Gott sei Dank", erklärte er in einem Video. Bei BPPV handelt es sich um gutartigen Lagerungsschwindel – ein Problem im Innenohr, das laut Entertainment Weekly die häufigste Ursache für Schwindelanfälle ist.

Dabei betonte Val, dass sich kein Tumor in seinem Gehirn befinde und die Symptome auch nicht mit seiner früheren Halsverletzung in Verbindung stünden. Er berichtete, dass er sich "viel besser" fühle, nachdem ernstere Diagnosen ausgeschlossen werden konnten. Zudem versicherte der Tänzer seinen Fans: "Ich bin hier und da noch etwas unkonzentriert, aber fit genug, um aufzutreten." Wie Entertainment Weekly berichtet, versprach Val daher, beim nächsten Auftritt wieder dabei zu sein: "Wir sehen uns dann heute Abend."

Die jährliche "Dancing with the Stars"-Tour bringt traditionell nach Abschluss jeder Staffel der Show beliebte Profitänzer wie Emma Slater (37), Pasha Pashkov und Danielle Karagach mit einer wechselnden Besetzung an Top-Teilnehmern zusammen. Zuvor hatte der Tänzer seine Fans mit einem Clip direkt aus dem Krankenhausbett auf dem Laufenden gehalten und berichtet, dass ihn seit einigen Tagen starker Schwindel begleite – deshalb musste er seinen Auftritt in Peoria an diesem Abend ausfallen lassen. Nun scheint es dem Tänzer jedoch deutlich besser zu gehen, sodass er endlich wieder auf die Bühne zurückkehren kann.

Getty Images Valentin Chmerkovskiy bei der Weltpremiere von "Avatar: Fire and Ash"

Instagram / valentin Val Chmerkovskiy im Februar 2023

Getty Images Val Chmerkovskiy und Jenna Johnson im Januar 2019