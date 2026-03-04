Trailer: Khloé Kardashian über Lamar Odoms Kampf mit Sucht

Khloé Kardashian (41) wird in der neuen Netflix-Dokumentation "Untold: The Death & Life of Lamar Odom" über ihre schwierige Zeit mit dem ehemaligen Basketballstar sprechen. Der Trailer zur Doku zeigt unter anderem dramatische Bilder von Lamars beinahe tödlicher Überdosis im Jahr 2015 in einem legalen Bordell in Nevada. "Ich hatte zwölf Schlaganfälle und sechs Herzinfarkte. Das ist nicht normal", berichtet Lamar in dem Clip. Khloé wird ebenfalls zu Wort kommen und erinnert sich an die Zeit zurück, als sie noch gemeinsam zu den Spielen der Los Angeles Lakers ging, wo ihr Ex-Mann sieben Saisons lang spielte.

In dem Trailer geht es auch um Lamars jahrelangen Kampf mit der Sucht. "Der erste Hit Kokain war unglaublich. Aber du öffnest eine Tür, die du nicht wirklich kontrollieren kannst", erklärt der ehemalige NBA-Profi. Khloé spricht offen darüber, wie schwer es für sie war, mit seiner Abhängigkeit umzugehen: "Er ist aus der Entzugsklinik geflohen und hat einen Drogenexzess erlebt, und niemand konnte ihn finden. Ich fühlte einfach so eine Verantwortung, das zu vertuschen und ihn zu beschützen." Die Realitydarstellerin hatte 2013 zunächst die Scheidung eingereicht, zog den Antrag jedoch zurück, um sich nach seiner Überdosis um Lamar zu kümmern. Die Scheidung wurde schließlich 2016 vollzogen.

Lamar wurde im Januar dieses Jahres wegen Fahrens unter Alkohol- oder Drogeneinfluss festgenommen. Seine Managerin Gina Rodriguez erklärte gegenüber Us Weekly, dass er nach dem Vorfall "einen Schritt zurückgetreten ist, um nachzudenken und sich mit den Auslösern zu befassen, mit denen er zu kämpfen hatte". Der 46-Jährige begab sich daraufhin für 30 Tage in eine Entzugsklinik in Los Angeles, die er im Februar wieder verließ. "Er ging dorthin, um komplett mit dem Marihuana-Rauchen aufzuhören, und er hatte Angst, dass es zu etwas anderem führen könnte. Er wollte einen Neustart", so seine Sprecherin. Die Dokumentation "Untold: The Death & Life of Lamar Odom" ist ab dem 31. März auf Netflix zu sehen.

Collage: Instagram / khloekardashian, Getty Images Collage: Khloé Kardashian und Lamar Odom

Getty Images Lamar Odom und Khloé Kardashian im September 2010

Getty Images Lamar Odom im Juni 2019