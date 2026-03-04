Quinton Aaron kann nach seinem Schlaganfall wieder sprechen

Quinton Aaron (41) meldet sich mit positiven Neuigkeiten aus dem Krankenhaus. Der Schauspieler, der durch seine Rolle in "The Blind Side" bekannt wurde, hatte Anfang des Jahres einen Rückenmarksinfarkt erlitten und befindet sich seitdem in medizinischer Behandlung. Nun verkündet der 41-Jährige gegenüber TMZ, dass die Ärzte seinen Trachealtubus entfernt haben und bereits über eine Verlegung aus der Intensivstation sprechen. "Stärker und besser als je zuvor", lautet sein neues Mantra, wie Quinton betont.

Quinton äußert sich auch zu seinem Privatleben und der belastenden Geschichte rund um eine spirituelle Hochzeit, die ihn in den vergangenen Wochen beschäftigt hatte. Nachdem er nun schon eine Weile nicht mehr am lebenserhaltenden Gerät hängt, freue er sich darauf, als Single-Mann durchzustarten und sich ohne zusätzlichen Stress auf seine Ziele zu konzentrieren, erklärt der Darsteller. Das Überleben dieser schweren Zeit fühle sich für ihn an, als hätte Gott ihm ein komplett neues Leben geschenkt. Mit der Unterstützung seiner Familie und enger Freunde habe er die Kraft gefunden, sich von Menschen zu trennen, die ihm nicht mehr guttun.

Mit dem entfernten Tubus kann er endlich wieder sprechen, seine Lieblingssäfte trinken und sogar wieder am Gesang arbeiten. Während Quinton weiter an seiner Genesung arbeitet, sammelt er über seine offizielle GoFundMe-Seite Spenden, um die langfristigen medizinischen Kosten zu decken. Sein Hauptspendenaufruf hat ein Ziel von umgerechnet knapp 12.000 Euro gesetzt – eine entscheidende finanzielle Unterstützung, die sein Comeback ermöglichen soll.

Stewart Cook/REX/Shutterstock Quinton Aaron beim Carousel of Hope Ball in Los Angeles 2016

Getty Images Quinton Aaron und Sandra Bullock, 2009

Instagram / officialquintonaaron/ Quinton Aaron im im Oktober 2025