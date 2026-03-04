Blues-Legende John Hammond im Alter von 83 Jahren verstorben

Die Blues-Szene trauert um eine ihrer großen Legenden: John Hammond (†83) ist tot. Der US-amerikanische Gitarrist und Sänger starb bereits am 28. Februar im Alter von 83 Jahren in New York, wie erst Tage später bekannt wurde. Über mehr als sechs Jahrzehnte prägte er die internationale Blues-Szene und brachte den klassischen Blues einem breiten Publikum näher. Die genaue Todesursache ist bislang nicht bekannt, wie unter anderem Bild berichtet. John wurde 1942 in New York geboren und startete Anfang der 1960er Jahre seine Karriere als Musiker, 1963 erschien sein Debütalbum.

Im Laufe seiner langen Karriere veröffentlichte John mehr als 30 Alben und stand bis ins hohe Alter regelmäßig auf der Bühne. Er tourte ausgiebig durch Nordamerika und Europa und spielte dabei vor allem traditionellen Blues, begleitet von seinem charakteristischen Gitarrenspiel, Gesang und gelegentlich Mundharmonika. Zeitweise trat er auch als John Hammond Jr. auf, um Verwechslungen mit seinem Vater zu vermeiden, dem Musikproduzenten John Henry Hammond. Der Musiker arbeitete mit bekannten Künstlern wie Jimi Hendrix und Eric Clapton (80) zusammen und war mit seinen Studioaufnahmen und zahlreichen Live-Auftritten über Jahrzehnte in der Szene präsent.

Für seine musikalische Arbeit erhielt er mehrere bedeutende Auszeichnungen. 1985 gewann er einen Grammy für das Album "Blues Explosion", das beim Montreux Jazz Festival aufgenommen worden war und zu seinen bekanntesten Live-Dokumenten zählt. Die Aufnahme brachte ihm internationale Anerkennung. 2011 folgte die Aufnahme in die Blues Hall of Fame, eine der wichtigsten Ehrungen innerhalb der Blues-Szene, die Künstler würdigt, die das Genre nachhaltig geprägt haben. Auch nach dieser Auszeichnung blieb der Musiker aktiv, veröffentlichte weiterhin Musik und trat live auf.

Getty Images John Hammond bei der Richie Havens Memorial Celebration im Bethel Woods Art Center, 18. August 2013

Getty Images Auftritt von Eric Clapton beim Crossroads Guitar Festival in Los Angeles

Getty Images John Hammond bei den 52. Annual Grammy Awards in Los Angeles, 31. Januar 2010

