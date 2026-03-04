Tennisstar Aryna Sabalenka verlobt sich mit ihrem Georgios

Aryna Sabalenka (27) kann sich über aufregende Neuigkeiten aus ihrem Privatleben freuen. Die erfolgreiche Tennisspielerin hat sich mit ihrem Freund Georgios Frangulis verlobt, wie sie jetzt auf ihrem Instagram-Kanal verkündete. Das Paar ist seit zwei Jahren zusammen und macht nun den nächsten Schritt in seiner Beziehung. Aryna teilte mit ihren Fans ein Video des romantischen Antrags und schrieb dazu: "Du und ich, für immer 3.3.26". Der Heiratsantrag fand am 3. März statt und wurde in einer liebevollen Kulisse inszeniert, die Georgios für seine Liebste vorbereitet hatte.

In dem Clip ist zu sehen, dass Georgios sich für den besonderen Moment richtig ins Zeug gelegt hat. Der Poolbereich war mit rosa Blumen und Kerzen geschmückt, bevor er vor Aryna auf die Knie ging und um ihre Hand anhielt. Die Sportlerin teilte außerdem eine Nahaufnahme ihres Verlobungsrings in ihrer Instagram-Story und verriet dabei, dass sie von dem romantischen Antrag überrascht wurde. "Nun, ich hatte offensichtlich KEINE Ahnung, dass das heute Abend passieren würde", schrieb sie mit einem lachenden Emoji.

Erst im August hatte sich ein Paar bei einem US-Open-Match von Aryna verlobt. Damals hatte die Tennisspielerin gescherzt, dass es für Georgios "keinen Druck" gebe, ihr ebenfalls einen Antrag zu machen. In der Vergangenheit hatte Aryna auch bereits darüber gesprochen, wie wichtig ihr die Unterstützung von Georgios ist, während sie beruflich viel unterwegs ist. Die Nummer eins der Tenniswelt kann sich nun auf eine gemeinsame Zukunft mit ihrer ganz eigenen Nummer eins freuen.

Getty Images Aryna Sabalenka feiert den Sieg bei den Wuhan Open 2024 mit Georgios Frangulis

Instagram / arynasabalenka Aryna Sabalenka hat sich verlobt, 3. März 2026

Getty Images Aryna Sabalenka und Georgios Frangulis beim Training vor den Australian Open 2025 in Melbourne