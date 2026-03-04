Wird "Bridgerton"-Macherin Daphne und Simon neu besetzen?

Die vierte Staffel von Bridgerton ist auf Netflix erschienen und bringt mit Benedict und Sophie ein neues Liebespaar in den Mittelpunkt. Während bekannte Paare wie Penelope und Colin oder auch Anthony und Kate wieder mit dabei sind, fehlt von Daphne und Simon weiterhin jede Spur. Das Paar stand in der ersten Staffel im Zentrum der Geschichte, doch Regé-Jean Page (37) stieg nach der ersten Staffel aus und Phoebe Dynevor (30) war zuletzt in Staffel zwei zu sehen. Viele Fans äußern ihren Unmut über die anhaltende Abwesenheit der beiden Figuren, insbesondere weil Daphne in den Romanen von Julia Quinn auch in den Liebesgeschichten ihrer Geschwister eine wichtige Rolle spielt. Einige Zuschauer sprechen sich sogar für eine Neubesetzung der Rollen aus, um die Handlung näher an die Buchvorlage zu bringen, wie Kino.de berichtet.

Showrunnerin Jess Brownell hat dieser Idee nun im Interview mit Variety eine klare Absage erteilt. "Wir sind nicht daran interessiert, die Figuren neu zu besetzen. Ich denke, es würde sich wie ein Bärendienst anfühlen gegenüber allem, was Regé und Phoebe in Staffel 1 aufgebaut haben, und gegenüber all der wunderbaren Arbeit, die sie in diese Figuren gesteckt haben", stellte sie unmissverständlich klar. Stattdessen setzt die Macherin auf Geduld und den richtigen Moment für eine mögliche Rückkehr. Sie würde die beiden gern zurückholen, aber nur, wenn es "wirklich gehaltvolles Material" für sie gebe. Das Paar nur für einen einzelnen Satz zurückzubringen, würde sich aus vielen Gründen nicht richtig anfühlen, erklärte sie weiter.

Die anhaltende Sehnsucht nach Daphne und Simon speist sich auch aus der Vorlage von Julia Quinn, in der die große Schwester ihre Geschwister immer wieder begleitet und familiäre Momente prägt. Gleichzeitig verschieben aktuelle Entwicklungen die Dynamik im Ton des Klatschuniversums: Penelope legte ihre Feder als Lady Whistledown nieder, und im Finale tauchte plötzlich eine neue Stimme auf. In einem Gespräch mit Cinemablend deutete Jess an, dass die neue Verfasserin sehr genau weiß, was sie tut und sich von der einflussreichen Familie Bridgerton nicht einschüchtern lässt. Gerade dieses Geflecht aus Beziehungen, Loyalitäten und kleinen Geheimnissen macht für viele den Reiz der Serie aus – und erklärt, warum ein mögliches Comeback von Daphne und Simon für viele nicht nur eine Frage der Besetzung, sondern vor allem der richtigen Geschichte ist.

Getty Images Phoebe Dynevor, Oktober 2024

Getty Images Regé-Jean Page, Oktober 2024

Netflix Eloise Bridgerton und Penelope Featherington in Staffel 4, Folge 4