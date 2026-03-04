"Unter uns"-Comeback: Petra Blossey zurück nach Serientod

Es ist eine echte Sensation für die Fans von Unter uns: Petra Blossey (69) soll zur RTL-Vorabendserie zurückkehren und damit ein Comeback feiern, das kaum jemand für möglich gehalten hätte. Wie das Portal fernsehserien.de aus Produktionskreisen erfuhr, steht die Schauspielerin offenbar bereits wieder am Set und dreht neue Szenen. Besonders spektakulär ist die Rückkehr deshalb, weil ihre Figur Irene Weigel im Jahr 2019 den Serientod gestorben war. Damals wartete ihr Ehemann Robert Küpper am Flughafen vergeblich auf die Rückkehr seiner geliebten Frau aus Japan – stattdessen kam nur ein Holzsarg aus dem Flugzeug. Irene war den Folgen eines Herzinfarkts erlegen.

Auf eine Anfrage von fernsehserien.de zur Bestätigung der Rückkehr hat RTL bislang noch nicht reagiert. Wie genau der Sender das Comeback von Petra nach mehr als sechs Jahren erklären will, bleibt daher noch offen. Schließlich wurde Irenes Tod damals auf makabre Weise inszeniert, nachdem die Figur mehrere Monate nicht mehr zu sehen gewesen war. Die Schauspielerin hatte "Unter uns" 2019 auf eigenen Wunsch verlassen, auch weil sie von Köln zurück in ihre Heimatstadt Potsdam gezogen war und gerne in Musicals mitspielen wollte.

Petra hatte die Rolle der Irene Weigel von Serienbeginn im Jahr 1994 an verkörpert und war damit ein echtes Urgestein der Schillerallee. Insgesamt 25 Jahre lang war sie in der Daily zu sehen und gehörte damit zu den dienstältesten Seriendarstellern Deutschlands überhaupt. Ihren damals schon länger geplanten Ausstieg musste sie geheim halten, um pünktlich zum Serienjubiläum für einen Schockmoment bei den Fans zu sorgen. Seit ihrem Weggang gilt Isabell Hertel (52), die seit Folge 55 als Ute Huber dabei ist, als dienstältestes Ensemblemitglied. Dass Petra nun offenbar doch wieder zur Serie zurückkehrt, dürfte viele Zuschauer freuen, die ihre Figur schmerzlich vermisst haben.

Actionpress/ Christoph Hardt / Future Image Petra Blossey am "Unter uns"-Set

Bieber, Tamara Petra Blossey bei der "Hase Hase"-Premiere in der Komödie am Kurfürstendamm

Frederic Kern / Future Image Petra Blossey bei der Premiere von "Ich war noch niemals in New York"

