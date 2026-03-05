Neue Frisur: Carlos Alcaraz überrascht mit modernem Mullet

Carlos Alcaraz (22) hat seine Fans mit einem völlig neuen Look überrascht. Der spanische Tennisstar zeigte sich vor dem Indian Wells Open in Kalifornien mit einer frischen Vokuhila-Frisur im Fade-Stil. Am Montag präsentierte der Sportler seinen neuen Haarschnitt zunächst beim Training und gewährte seinen Followern später auf Instagram einen genaueren Blick. "Zuhause hat Spaß gemacht – auf zu den IW!", schrieb er zu einem Foto, auf dem er augenzwinkernd in die Kamera blickt. In den Kommentaren zeigten sich die Fans gespalten: Während einige schrieben "Sieht schick aus mit dem neuen Fade", spekulierten andere, ob er sich die Haare selbst geschnitten habe. "Carlos, du machst mir Angst, sobald du in die Nähe von Scheren kommst", scherzte ein User.

Es ist nicht das erste Mal, dass Carlos mit seiner Frisur für Aufsehen sorgt. In den vergangenen Jahren hat er bereits verschiedene Looks ausprobiert, von einem Buzzcut bis hin zu blond gefärbten Haaren. Der Buzzcut entstand vor den US Open im August 2025, als sein Bruder beim Haareschneiden einen Fehler mit der Maschine machte. "Mein Bruder hat die Maschine falsch verstanden – er hat sie einfach abgeschnitten, und dann konnte man das Problem nur beheben, indem man sie abrasierte", erklärte Carlos damals auf einer Pressekonferenz. Nur wenige Tage nach seinem Turniersieg ließ er die kurzen Haare blond färben. "Es ist Zeit, etwas Neues auszuprobieren. Mit 30 oder 35 werde ich keine Experimente [mit meinen Haaren] mehr machen", begründete er seine Entscheidung gegenüber Journalisten.

Für seine Frisuren ist vor allem sein Lieblingsfriseur Víctor Martínez zuständig, der in Carlos' Heimatstadt El Palmar in Südspanien lebt. Die Haarschnitte des Sportlers sorgen regelmäßig für gemischte Reaktionen, doch Víctor nimmt die Kritik mit Humor. "Carlos und ich amüsieren uns über die negativen Kommentare", verriet er gegenüber CNN Sports. Der Friseur betonte, dass auch negative Kommentare letztendlich gut seien, weil sie für Publicity sorgten. "Es ist unglaublich, weil Menschen in einem anderen Teil der Welt über dich und deine Arbeit sprechen", sagte Víctor. Er beschrieb Carlos als bodenständig und unkompliziert: Oft komme der Tennisstar zu ihm in den Salon, manchmal schneide er ihm aber auch zu Hause die Haare. "Wenn er im Laden ankommt, ist er nur ein ganz normaler Typ", so der Friseur.

Instagram / carlitosalcarazz Carlos Alcaraz, März 2026

Getty Images Spanier Carlos Alcaraz bei den US Open in New York, August 2025

Getty Images Spanischer Tennisspieler Carlos Alcaraz am zweiten Tag der US Open, in New York im August 2025.

