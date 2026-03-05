Überraschung: Capital Bra ist zum fünften Mal Papa geworden

Capital Bra (31) ist zum fünften Mal Vater geworden. Der Rapper verkündete am Donnerstag auf Instagram die freudige Nachricht, dass seine Frau ein gesundes Mädchen zur Welt gebracht hat. "Leute, was geht ab? Ich hoffe, euch allen geht's gut. Die ganze Nacht im Krankenhaus – ich küsse euer Herz, meine Tochter ist auf der Welt. Dankeschön für die Glückwünsche, ich liebe euch. Und nur Gesundheit, sie ist gesund, sie ist fit. Die Nacht hat sich gelohnt!", schwärmte der Musiker in seiner Story. Wie Capital Bra weiter verriet, stand er seiner Frau während der gesamten Geburt zur Seite und wich ihr im Krankenhaus nicht von der Seite.

Den Namen seiner dritten Tochter gab der 31-Jährige ebenfalls bekannt: Das Baby hört auf den Namen Alina. Erst vor wenigen Tagen hatte Vladislav Balovatsky seinen Fans verraten, dass er erneut Nachwuchs erwartet. Neben der kleinen Alina haben der Rapper und seine Frau vier weitere gemeinsame Kinder: die Söhne Elyas und Ilja sowie die Töchter Alisa und Aaliyah. Die genauen Geburtstage der Kinder hält das Paar allerdings aus der Öffentlichkeit heraus.

Noch im vergangenen Jahr hatte der Rapper die Gerüchte um sein Liebesleben selbst bestätigt und in einer Instagram-Story erklärt: "Es geht eigentlich gar keinen etwas an, aber es ist so: Ich habe mich von meiner Frau getrennt." Trotz des Ehe-Aus machte er damals klar, dass es kein böses Blut zwischen ihm und seiner Ex-Partnerin gibt. "Das ist die Mutter meiner Kinder. Egal, was passiert, ich liebe sie – dafür, dass sie mir meine gesunden Kinder geschenkt hat", betonte der Musiker. Über die Hintergründe der Trennung äußerte sich der Rapper nie öffentlich. Auch die Identität seiner Ehefrau hielt er stets geheim. Bekannt war nur, dass sich die beiden schon seit ihrer Kindheit kannten und 2014 ein Paar wurden.

Capital Bra, Rapstar

Capital Bra mit seinen beiden Söhnen, Juni 2021

Capital Bra, Rapper

