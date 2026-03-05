Bipolare Störung: So unterstützt Benny Ehefrau Selena Gomez

Selena Gomez (33) und ihr Ehemann Benny Blanco (37) verlieren ehrliche Worte über den Umgang mit Selenas bipolarer Störung. In einer Episode von Bennys Podcast "Friends Keep Secrets" spricht die Sängerin gemeinsam mit ihrem Mann und dessen Freunden über das Thema psychische Gesundheit. Selena wurde mit einer bipolaren Störung diagnostiziert – das Krankheitsbild geht mit wechselnden Episoden von extremer Hochstimmung, auch Manie genannt, und tiefer Depression einher. Selena beschreibt ihren Weg zu dieser Diagnose als "verdammt kompliziert" und erinnert sich an wechselnde Therapeuten und Reha-Aufenthalte.

Benny schildert, wie reflektiert Selena mittlerweile mit ihrer Diagnose umgeht. "Es ist eine sehr heikle Angelegenheit, weil man eigentlich nicht mit der Person darüber sprechen sollte, während sie mitten [in einer manischen Phase] steckt", erzählt er und beschreibt: "Aber sie ist sich dessen sehr bewusst. Sie sagt dann Dinge wie: 'Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen manisch.'" Selena wiederum weiß es zu schätzen, sich in diesen Phasen auf Benny verlassen zu können. "Es ist hilfreich, einen Partner zu haben, der versteht, wo man gerade steht, und einem entgegenkommt", betont sie.

Selena hatte ihre bipolare Störung erstmals im Jahr 2020 öffentlich gemacht, nachdem sie 2018 einen öffentlichen Zusammenbruch erlitten hatte. Im Oktober 2024 hatte sie verraten, dass sie sich an schlechten Tagen nur mit ein oder zwei Personen umgebe, denen sie vertraue. Gegenüber dem Magazin Vanity Fair erzählte sie im September 2024, dass sie mittlerweile "richtig medikamentös eingestellt" sei.

Getty Images Benny Blanco und Selena Gomez bei den Golden Globe Awards 2026

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco kuscheln auf dem Boot

