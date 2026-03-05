Lana Del Reys Ex wagt mit "The Bachelorette" einen Neuanfang

Lana Del Reys (40) Ex Clayton Johnson mischt jetzt die US-Kuppelshow-Welt auf: Der Musiker wurde als Kandidat in der neuen Staffel von The Bachelorette bekannt gegeben. In der Show will er das Herz von TikTok-Star Taylor Frankie Paul erobern. Wie der Sender ABC in der Vorstellung der Teilnehmer bekannt gab, gehört der 36-Jährige zu den 22 Männern, die ab dem 22. März vor laufenden Kameras um die Single-Lady buhlen. Besonders brisant: Clayton war nicht nur mit der "Summertime Sadness"-Sängerin liiert, die beiden waren sogar verlobt. Wie Just Jared berichtet, wagt der Sänger nun einen neuen Anlauf in Sachen Liebe – diesmal in einer TV-Show.

Kennengelernt hatte sich das frühere Paar im Netz: Lana Del Rey und Clayton sorgten im Sommer 2020 erstmals für Schlagzeilen, als sie sich auf Instagram folgten und kurz darauf gemeinsam gesichtet wurden. Wenige Monate später trug die Sängerin in der Talkshow "The Tonight Show" plötzlich einen auffälligen Diamantring an der linken Hand. US-Medien werteten das damals als Bestätigung der Verlobung der beiden. Irgendwann gingen die Musiker getrennte Wege, ohne dass ein genauer Trennungszeitpunkt öffentlich bekannt wurde. Während Lana weiterhin musikalische Erfolge feiert, präsentiert sich Clayton nun wieder verstärkt in der Öffentlichkeit – als romantischer Kandidat bei "The Bachelorette".

In seinem offiziellen Kandidaten-Steckbrief beschreibt ABC Clayton als Sänger und Songwriter aus Nashville, der als "wahrer Südstaaten-Gentleman" gilt. Zuvor stand er mit seinen Brüdern Chantry und Connor in der Band The Johnsons auf der Bühne. Laut Sendertext sucht der Hundebesitzer, der mit Vierbeiner Oliver gern in der Natur unterwegs ist, eine Liebe, die "loyal, fürsorglich und fürs Leben gemacht" ist. Clayton bezeichnet sich selbst als "Lover Boy", bastelte für eine frühere Partnerin sogar schon ein selbstgemachtes Erinnerungsalbum. Außerdem liebt der Reality-Kandidat Blumensträuße, genießt Ausritte auf dem Pferd und war bereits auf jedem Kontinent außer der Antarktis unterwegs – nun führt ihn seine nächste Reise in die Welt der TV-Rosenrituale.

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram / claywatch, Getty Images Collage: Clayton Johnson und Lana Del Rey

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Frankie Paul, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / claywatch Clayton Johnson, 2025