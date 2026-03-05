Britney Spears' Festnahme: Notruf schildert Verfolgungsjagd

Britney Spears (44) ist am Mittwochabend von der kalifornischen Autobahnpolizei wegen des Verdachts auf Fahren unter Alkoholeinfluss festgenommen worden. Der Popstar wurde gegen 21.30 Uhr im Ventura County gestoppt, nachdem sie laut Polizeifunk rund eine Stunde lang in Schlangenlinien über den Highway 101 gefahren war. Wie aus einem Notruf hervorgeht, den die Daily Mail veröffentlicht hat, beschrieben Polizisten und Einsatzkräfte die Verfolgung in Echtzeit und schilderten dabei dramatische Szenen. Britney, die 1998 mit ihrer Debütsingle "...Baby One More Time" über Nacht zum Weltstar wurde, sei mit einem schwarzen BMW Cabrio unterwegs gewesen und habe sich dabei unberechenbar verhalten.

In dem Notruf ist zu hören, wie ein Beamter eine schwarze Limousine beschreibt, die "unberechenbar bremst, Schlangenlinien fährt und ohne Rücklicht unterwegs" sei. Ein Polizist forderte weitere Einheiten an und sagte: "Können wir bitte alle Einheiten in diese Richtung schicken?" Die Verfolgung begann den Berichten zufolge bereits gegen 20.13 Uhr, als Britney zwischen den Fahrspuren hin- und herfuhr. Gegen 21.13 Uhr bestätigte die Einsatzzentrale schließlich: "Der Fahrer ist aus dem Fahrzeug ausgestiegen." Kurze Zeit später sprachen die Beamten mit der Sängerin. Nach ihrer Festnahme wurde Britney wieder freigelassen und soll am 4. Mai vor Gericht erscheinen.

Ein Sprecher der Sängerin, die in den vergangenen Monaten mit vielen skurrilen Videos schockiert hat, äußerte sich nun zu dem Geschehen und hat den Vorfall als "völlig unentschuldbar" bezeichnet. Gegenüber E! News erklärte ihr Vertreter, dass Britney die richtigen Schritte gehen und sich an das Gesetz halten werde. Man hoffe, dass dies der erste Schritt zu längst überfälligen Veränderungen in ihrem Leben sein könne. "Ihre Söhne werden Zeit mit ihr verbringen, und ihre Angehörigen werden einen überfälligen Plan entwickeln, um sie auf Erfolg und Wohlbefinden vorzubereiten", heißt es weiter in dem Statement.

Instagram / britneyspears Britney Spears in einem Insta-Reel im Oktober 2025

IMAGO / Allstar Britney Spears, April 2004

