Britney Spears' Sprecher bricht Schweigen nach der Festnahme

Nachdem Britney Spears (44) am 4. März wegen des Verdachts auf Fahren unter Alkoholeinfluss in Kalifornien festgenommen wurde, hat sich nun ein Sprecher der Sängerin zu dem Vorfall geäußert. "Dies war ein bedauerlicher Vorfall, der völlig unentschuldbar ist", erklärte er in einem Statement gegenüber E! News. Die Sängerin, die in den vergangenen Monaten immer wieder mit skurrilen Tanzvideos schockierte, werde die richtigen Schritte unternehmen und sich an das Gesetz halten. "Hoffentlich kann dies der erste Schritt in einer längst überfälligen Veränderung sein, die in Britneys Leben stattfinden muss", heißt es weiter in der Stellungnahme. Man hoffe, dass sie die Hilfe und Unterstützung bekomme, die sie in dieser schwierigen Zeit brauche.

An der Seite der Sängerin, die in einem millionenschweren Deal die Rechte an ihrem gesamten Musikkatalog verkauft hat, stehen ihre beiden Söhne Sean Preston (20) und Jayden James (19), die sie mit ihrem Ex-Mann Kevin Federline hat. "Ihre Jungs werden Zeit mit ihr verbringen", erklärte der Sprecher weiter. Die Angehörigen der Popikone wollen nun gemeinsam einen längst überfälligen Plan entwickeln, um ihr mehr Stabilität und Wohlbefinden zu ermöglichen. Britney war kurz nach 21.00 Uhr Ortszeit in Ventura festgenommen worden und am folgenden Morgen wieder freigelassen worden. Die Medien People und TMZ berichteten unter Berufung auf Strafverfolgungsbehörden, dass die "Toxic"-Interpretin wegen des Verdachts auf Fahren unter Alkoholeinfluss verhaftet worden sei.

Die Festnahme ereignete sich nur wenige Wochen, nachdem Britney in den sozialen Medien offen über ihre belastete Beziehung zu ihrer Familie gesprochen hatte. In einem inzwischen gelöschten Instagram-Post Anfang Februar schrieb sie, sie habe "unglaubliches Glück, überhaupt noch am Leben zu sein", wenn sie daran denke, wie ihre Familie sie einmal in ihrem Leben behandelt habe. "Jetzt habe ich Angst vor ihnen", gestand die Musikerin, die 1998 mit ihrer Debütsingle "...Baby One More Time" über Nacht zum Weltstar wurde. Britney stand fast 14 Jahre lang unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie, die erst 2021 endete. Seitdem spricht sie immer wieder über die angespannten Verhältnisse zu ihrer Familie. In ihren Memoiren "The Woman in Me" aus dem Jahr 2023 schrieb sie: "Freiheit bedeutet, dass ich so wunderbar unvollkommen sein darf wie alle anderen auch."

Instagram / britneyspears Britney Spears im Dezember 2024

Instagram / https://www.instagram.com/britneyspears/ Britney Spears mit ihren Söhnen Sean Preston und Jayden James im März 2021

Imago Britney Spears bei den MTV Video Music Awards 2015 in Los Angeles