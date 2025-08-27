Bruder ist schuld: Carlos Alcaraz trägt jetzt einen Buzz Cut

Carlos Alcaraz (22) sorgte vor Beginn der diesjährigen US Open für Aufsehen – und das nicht etwa wegen eines spektakulären Spiels, sondern aufgrund seines neuen Haarschnitts. Der Tennisstar wollte sich vor dem Turnier von langen Haaren verabschieden und bat kurzerhand seinen Bruder, in Abwesenheit seines üblichen Friseurs, ihm den gewünschten Schnitt zu verpassen. Doch der Griff zur Haarschneidemaschine endete in einem Missgeschick. "Mein Bruder hat sich einfach mit der Maschine vertan. Dann blieb uns nur übrig, alles abzurasieren", erklärte er den Reportern nach seinem glatten Sieg gegen Reilly Opelka mit 6:4, 7:5 und 6:4, wie Guardian sport berichtete. Mit einem Lächeln auf den Lippen scheint er den Fauxpas jedoch mit Humor zu nehmen.

Indes gehen die Meinungen über den neuen Look des Spaniers jedoch auseinander. "Ich kann im Moment nichts anderes tun, also lache ich einfach über alles, was sie über meinen Haarschnitt sagen" – während Carlos selbst den Zwischenfall folglich gelassen betrachtet, gingen die Kommentare unter Kollegen weit auseinander. Frances Tiafoe, der ihn in einem möglichen Halbfinale treffen könnte, ließ kein gutes Haar an der Glatze: "Von jemandem, der jede Woche Wert auf gute Haarschnitte legt – es ist grauenhaft", meinte er laut Guardian sport. Carlos, der mit dem Sieg bei den US Open 2022 die jüngste Nummer 1 der Weltrangliste wurde, konterte jedoch schmunzelnd: "Frances lügt. Er hat mir gesagt, dass er es mag." Auch Golfstar Rory McIlroy traf den Tennischarismatiker und gab ein unerwartetes Lob: "Ich mag es. Es ist ein guter Look."

Carlos, den die Tennis-Legende und der werdende Vater Boris Becker (57) nach den French Open im Juni als "besten Spieler aller Zeiten" betitelte, bewegt aktuell nicht nur mit seinem haarigen Malheur die Gemüter, sondern auch mit seinem Spiel. Stolz posierte er mit dem Rookwood Cup nach seinem Sieg über Jannik Sinner aus Italien im Finale der Cincinnati Open im Lindner Family Tennis Center Mitte August in Ohio. Der Tennisprofi scherzte, dass seine Haare so schnell wachsen, dass er schon bald wieder eine neue Frisur präsentieren könnte. "In zwei oder drei Tagen sieht es wieder ganz anders aus", sagte er. Bis dahin nimmt der Profi-Sportler die Angelegenheit mit Leichtigkeit und beweist, dass ihm kleinere Pannen nichts anhaben können – ob auf dem Platz oder beim Styling.

Anzeige Anzeige

Getty Images Spanier Carlos Alcaraz bei den US Open 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Spanier Carlos Alcaraz bei den US Open in New York, August 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Spanier Carlos Alcaraz mit Rookwood Cup, Ohio 2025

Anzeige