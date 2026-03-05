Braunwyn Windham-Burke trauert um ihren geliebten Stiefvater

Braunwyn Windham-Burke muss einen schweren Verlust verkraften: Ihr Stiefvater Dr. Brian K. Herman ist im Alter von nur 63 Jahren verstorben. Der Realitystar, der durch die Show The Real Housewives of Orange County bekannt wurde und sich 2020 als lesbisch outete, verkündete die traurige Nachricht in einem emotionalen Beitrag in den sozialen Medien. "Ich schreibe das mit zitternden Händen, mein Gehirn kommt kaum damit klar, diese neue Realität zu begreifen", schrieb sie auf Instagram zu einer Reihe von Bildern. "Er war ein großartiger Vater, Großvater, Ehemann und Mensch. Ich werde mehr posten, wenn ich Zeit hatte, das zu verarbeiten." Sie beteuerte merklich erschüttert: "Wir sind alle zusammen hier und versuchen herauszufinden, wie das Leben ohne ihn weitergeht. Ich liebe dich, Papa, jetzt und für immer." Brian war an einem Hirntumor erkrankt und verlor seinen Kampf gegen die tückische Krankheit.

Auch Braunwyns Mutter Dr. Deborah Windham, die mit Brian verheiratet war, meldete sich zu Wort und würdigte ihren verstorbenen Ehemann. "Ruhe in Frieden, König. Bis bald, mein wunderschöner Mann", postete sie. "Zu früh genommen. Wir haben wirklich gelebt! Nichts davon scheint real zu sein... 44 Jahre. Ich bin so dankbar für das, was du mir, unseren Kindern und der Welt geschenkt hast." Die letzten Monate seien sehr schwer für ihn gewesen, erklärte sie weiter. "Du warst nie ängstlich um dich selbst, nur um uns besorgt. Du wolltest nicht, dass wir traurig sind, hast dich nie beklagt und bis zum letzten Atemzug Ja gesagt", schrieb Deborah in Trauer. Mitgefühl kam auch von Braunwyns Kolleginnen aus der Serie. Tamra Judge (58) beispielsweise schrieb: "Ich sende dir Liebe und Gebete, meine Freundin."

Braunwyn wurde im Jahr 2019 durch ihre Teilnahme an der Realityshow "The Real Housewives of Orange County" bekannt. Ihre Familie spielte dabei eine wichtige Rolle in ihrem Leben. Brian und Deborah waren 44 Jahre lang ein Paar. Deborah beschrieb ihren verstorbenen Ehemann als "mächtigen Heiler, einen guten Menschen und eine lustige Seele". Die Familie versucht nun gemeinsam, mit dem Verlust umzugehen und einen Weg zu finden, ohne Brian weiterzuleben. Braunwyns Familie ist groß: Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Sean Burke zieht sie stolze sieben Kinder groß. Nachdem sie sich als lesbisch geoutet hat, heiratete sie im Dezember 2024 nach zwei Jahren Beziehung ihre Freundin Jennifer Spinner.

Anzeige Anzeige

Getty Images Braunwyn Windham-Burke, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Getty Images Braunwyn Windham-Burke, Reality-Star

Anzeige Anzeige