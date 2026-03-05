Nach Trennung von Cardi B: Patriots entlassen Stefon Diggs

Stefon Diggs steht vor einem abrupten Abschied aus New England: Der Footballstar wird in der kommenden Woche von den New England Patriots entlassen. Das berichtete NFL-Insider Tom Pelissero nun auf X. Demnach hat der Klub den Wide Receiver bereits darüber informiert, dass er nach Beginn des neuen Liga-Jahres keinen Platz mehr im Kader haben wird. Der 32-Jährige, der erst vor einem Jahr einen Mega-Deal in Foxborough unterschrieben hatte, muss damit nicht nur sportlich, sondern auch privat einen weiteren Einschnitt verkraften – erst vor wenigen Wochen war seine Beziehung zu Rapperin Cardi B (33) zerbrochen.

Hintergrund der Trennung von Klub und Spieler sind offenbar finanzielle Gründe: Laut Pelissero hätten sich in der kommenden Woche zusätzliche sechs Millionen Dollar in Stefons Vertrag garantiert. Die Patriots wollten den Profi deshalb nicht "mit sich herumschleppen" und gaben ihm frühzeitig Bescheid, um ihm einen Vorsprung auf dem Markt zu verschaffen. Sportlich lieferte der Passempfänger in seiner Debütsaison allerdings ab: Aus dem Bericht geht hervor, dass Stefon 1.013 Yards Raumgewinn, 85 gefangene Pässe und vier Touchdowns verbuchte und damit Top-Werte im Team auflegte. New England schaffte es sogar bis in den Super Bowl, musste sich dort aber den Seattle Seahawks geschlagen geben.

Die Trennung von der Musikerin sorgte zuletzt für Aufsehen – und das nicht nur hinter verschlossenen Türen. Nur wenige Tage zuvor hatte Cardi B auf ihrer Tour in einem Konzert einige Spitzen Richtung Stefon abgefeuert, ohne seinen Namen zu nennen. "Du kannst hier draußen nicht mit einer Bitch wie mir spielen. Es gibt Männer da draußen, die für eine Frau wie mich beten", rief die Rapperin damals laut TMZ der Menge zu und löste damit lautstarken Jubel aus. Mit Aussagen wie "Ich bin zu sexy, um einsam zu sein, und zu erwachsen, um verarscht zu werden. Mit wem spielst du, Motherf*****?!" machte die Musikerin deutlich, wie wenig sie von angeblichen Spielchen ihres Ex hält. Und sie legte nach: "Keine von den anderen Frauen kommt an mich heran."

Getty Images Stefon Diggs und Cardi B, Mai 2025

Imago Stefon Diggs im Juli 2025

Getty Images Cardi B und Stefon Diggs, Mai 2025