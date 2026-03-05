Buch vs. Serie: So anders endet "Bridgerton" Staffel vier

Die vierte Staffel von Bridgerton hat ein dramatisches Finale erlebt – doch Fans, die Julia Quinns Roman "An Offer From a Gentleman" kennen, dürften einige Unterschiede zur literarischen Vorlage bemerkt haben. Showrunnerin Jess Brownell erklärte gegenüber dem Magazin Entertainment Weekly, dass bewusst Änderungen an der Liebesgeschichte von Sophie (Yerin Ha, 30) und Benedict (Luke Thompson, 37) vorgenommen wurden. Eine zentrale Abweichung betrifft die berüchtigten Schuhclips: Im Buch stiehlt Sophie diese selbst, während ihre Stiefschwester Posy (Isabella Wei) aus reiner Nettigkeit lügt und behauptet, sie hätte die Clips genommen. In der Serie wurde die Geschichte umgedreht – hier ist es tatsächlich Posy, die die falschen Diamant-Schuhclips zunächst an sich nimmt und Sophie dann gibt.

Diese Schuhclips bringen Sophie beinahe eine lebenslange Gefängnisstrafe ein, nachdem ihre böse Stiefmutter Araminta (Katie Leung) sie wegen Diebstahls und der vorgetäuschten Adelszugehörigkeit verhaften lässt. Während Araminta im Buch Sophie im Gefängnis aufsucht, um ihre bevorstehende Verurteilung auszukosten und dann von Benedict und Violet überrascht wird, konfrontiert Sophie in der Serie ihre Stiefmutter selbst mutig in der Gefängniszelle – Benedict und Violet erscheinen erst in letzter Sekunde bei ihrer Anhörung. "Wir wollten ein Stück zurückhalten, nämlich dass Sophie mutig genug ist, das Testament anzuschauen und Araminta zu konfrontieren, sodass wir das Gefühl hatten, sie hat wirklich eine Entwicklung durchlaufen und lernt, für sich selbst einzustehen", erklärte Brownell. Beim königlichen Ball erhält Sophie eine weitere Chance, sich zu verteidigen, als sie gemeinsam mit Violet und Benedict Araminta, Posy und Rosamund (Michelle Mao) nach oben lockt und enthüllt, dass Araminta ihre Mitgift gestohlen hat.

Brownell schwärmte von der schauspielerischen Leistung beider Darstellerinnen in dieser Szene. "Yerin ist in dieser Szene unglaublich. Man sieht wirklich die Veränderung in ihr", sagte die Showrunnerin. Auch Katie Leung, die die Serie vor ihrer Rolle nie gesehen hat, sei "so kraftvoll" gewesen, besonders in der Grauzone, die sie spiele – man könne sehen, wie Araminta verzweifelt daran festhalte, Sophie für alles verantwortlich zu machen, was in ihrem Leben schiefgelaufen sei, während sie gleichzeitig realisiere, dass sie die ganze Zeit über falsch gelegen habe mit ihrer Behandlung von Sophie. Am Ende überreden die Bridgertons Araminta widerwillig, Sophie als Verwandte des verstorbenen Earl of Penwood in die Gesellschaft einzuführen. Mit ihrem Titel gesichert, dürfen sie und Benedict endlich zusammen sein – und das Paar heiratet in einer märchenhaften Hochzeitszeremonie in einer Szene nach dem Abspann.

Liam Daniel/Netflix Yerin Ha als Sophie Beckett und Luke Thompson als Benedict Bridgerton in "Bridgerton" Staffel 4

Instagram / juliaquinnauthor Autorin Julia Quinn

Getty Images Katie Leung bei der Paris-Premiere von "Bridgerton" Staffel 4 im Palais Brongniart, 14. Januar 2026