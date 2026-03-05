Deutschlands älteste YouTuberin MarmeladenOma (94) ist tot

Helga Sofie Josefa, besser bekannt als MarmeladenOma, ist am Mittwoch, dem 4. März, im Alter von 94 Jahren überraschend verstorben. Die Seniorin galt als Deutschlands älteste YouTuberin und starb um 17:12 Uhr im Kreis ihrer Liebsten, wie in einem Post auf ihrem Instagram-Kanal mitgeteilt wurde. Über eine halbe Million Follower hatte die Seniorin mit ihrer sanften Stimme und liebevollen Art für sich gewonnen. Gemeinsam mit ihrem Enkel Janik, der sie bei der Technik unterstützte und die Videos für sie produzierte, hatte sie sich auf YouTube und Twitch einen Namen gemacht. Noch am vergangenen Wochenende war sie in ihrem gewohnten Livestream zu sehen gewesen, bei dem sie unter anderem das Märchen "Der Bauer und der Teufel" der Brüder Grimm und die Ballade "Des Sängers Fluch" von Ludwig Uhland vorgelesen hatte.

In der Mitteilung auf Social Media heißt es: "Wir haben sehr traurige Nachrichten. Am Mittwoch, dem 4. März, um 17:12 Uhr ist unsere liebe MarmeladenOma überraschend verstorben. Wir waren an ihrer Seite und haben sie begleitet. Ihre liebevolle Art, Empathie und Menschenfreundlichkeit und nicht zuletzt ihre Märchen haben uns allen so viel gegeben!" Wie angekündigt wurde, soll am Samstag, dem 7. März, ab 20 Uhr ein Livestream auf Twitch und YouTube stattfinden – ein Wunsch, der Helga wichtig gewesen sei. Zu einem späteren Zeitpunkt solle zudem ein Rückblick auf ihr Leben auf YouTube veröffentlicht werden.

Ihre Internet-Karriere hatte die Seniorin erst begonnen, als sie bereits weit über 80 Jahre alt war. Ab 2016 folgte sie einem festen Rhythmus und startete fast jeden Samstag gegen 20 Uhr ihren Livestream, in dem sie Märchen vorlas, Geschichten aus ihrer Kindheit erzählte oder auf Fragen ihrer Zuschauer einging. 2017 erlebte ihre Karriere einen deutlichen Aufschwung, in den folgenden Jahren erhielt sie verschiedene Auszeichnungen für ihren Online-Auftritt – darunter 2019 die "Goldene Henne" in der Kategorie Online-Stars. 2023 veröffentlichte sie unter ihrem Pseudonym ihr Buch "Mein Leben ist (k)ein Märchen", in dem sie ihre Kindheitserinnerungen mit Märchen verknüpfte. Helga hinterlässt vier Kinder, vier Enkel und sechs Urenkel.

Instagram / marmeladenomayt Helga Sofie Josefa alias MarmeladenOma, Deutschlands älteste YouTuberin

Instagram / marmeladenomayt Helga Sofie Josefa alias MarmeladenOma, September 2024

Instagram / marmeladenomayt MarmeladenOma, Februar 2024