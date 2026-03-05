Demi Lovato reflektiert offen über schwere Kinderstar-Zeit

Demi Lovato (33) hat in dieser Woche als Gast bei Keke Palmers (32) Podcast "Baby, This is Keke Palmer" offen über die schwierige Zeit als Kinderstar gesprochen. Der Sänger gab unverblümt zu, dass er während seiner Disney-Channel-Ära bei Serien wie "Sonny Munroe" nicht immer "die netteste Person zum Zusammenarbeiten" gewesen sei. Im Rahmen des Zwölf-Schritte-Programms der Anonymen Alkoholiker, bei dem es unter anderem darum geht, Wiedergutmachung zu leisten, habe Demi sich bei vielen Menschen entschuldigt. "Ich musste mich bei vielen Leuten entschuldigen und sagen: 'Es tut mir leid. Ich war so herausfordernd in der Zusammenarbeit. Ich war so unglücklich in meiner eigenen Haut und hatte mit dem zu kämpfen, was ich durchmachte, dass ich nicht die netteste Person zum Zusammenarbeiten war'", erklärte die 33-Jährige.

Demi beschrieb, dass er damals in einem reinen Überlebensmodus gewesen sei und verzweifelt darauf gehofft habe, dass jemand seine inneren Kämpfe erkennen würde. "Wenn Leute am Set auf mich zukamen und sagten: 'Guten Morgen, Demi. Wie geht es dir?', dachte ich buchstäblich: 'Du kümmerst dich nicht um mich. Es interessiert dich nicht wirklich, wie es mir geht'", berichtete der Künstler. Er habe sich so sehr gewünscht, dass jemand sehe, wie sehr er litt. "Als ich dann meinen Zusammenbruch hatte, konnte ich den Leuten hinterher erklären: Es war nicht persönlich gemeint. Wenn ich zickig am Set aufgetaucht bin, war das nicht meine Absicht. Ich habe nur getan, was ich tun musste, um zu überleben", erläuterte der "Camp Rock"-Star. Auch Keke, ebenfalls ein ehemaliger Kinderstar, stimmte zu, dass viele ihrer damaligen Entscheidungen aus dem Versuch heraus entstanden seien, zu überleben.

Doch Demi ließ es in den letzten Monaten nicht bei Rückblicken auf die eigene Vergangenheit bewenden. Im Gespräch mit Kylie Kelce (33) im Podcast "Not Gonna Lie" berichtete die Sängerin von ihrem Treffen mit dem Cast des neuen "Camp Rock 3"-Films. Demi hatte die Newcomer als Gruppe empfangen und ihnen geraten, immer auf sich selbst zu achten. "Es gibt kein Handbuch dafür, wie man ein Popstar ist", erklärte die Musikerin. Besonders betonte Demi, wie wichtig es sei, Pausen einzufordern und die eigene mentale Gesundheit nicht aus den Augen zu verlieren, egal, wie anstrengend die Dreharbeiten oder groß die Karriereträume seien.

Getty Images Demi Lovato bei der LACMA Art+Film Gala 2025 in Los Angeles

Getty Images Demi Lovato zu Gast in den SiriusXM Studios in Los Angeles, 30. Oktober 2025

Getty Images Alyson Stoner, Kevin Jonas, Joe Jonas, Demi Lovato und Nick Jonas bei der Europapremiere von "Camp Rock", 2008