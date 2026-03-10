Sylvester Stallone ist als Produzent bei "John Rambo" dabei

Sylvester Stallone (79) kehrt zu seiner Kultfigur John Rambo zurück – allerdings dieses Mal nicht vor der Kamera. Der Actionstar steigt erstmals in der 44-jährigen Geschichte der Franchise als ausführender Produzent beim sechsten Film der Reihe ein. Das Prequel "John Rambo" erzählt die Ereignisse vor dem legendären Film "First Blood" aus dem Jahr 1982. Weil der neue Film in der Zeit vor den ersten Rambo-Abenteuern spielt, übernimmt Noah Centineo (29) die ikonische Rolle des Kriegsveteranen, berichtet Deadline. Unter der Regie von Jalmari Helander laufen derzeit in Bangkok die Dreharbeiten zu dem Projekt, das von Lionsgate, Millennium Media und AGBO produziert wird.

Adam Fogelson, Vorsitzender der Lionsgate Motion Picture Group, zeigte sich in einem Statement gegenüber Deadline begeistert über Sylvesters Beteiligung: "Sylvester Stallone kennt die Figur des John Rambo besser als jeder andere, und Lionsgate hatte das Glück, seit mehr als 20 Jahren mit Sly an diesem legendären geistigen Eigentum zusammenzuarbeiten. Seine Teilnahme ist das letzte, entscheidende Stück für John Rambo, und wir sind begeistert, ihn dabei zu haben." Neben Noah sind auch Jefferson White, Quincy Isaiah, Jason Tobin und Tayme Thapthimthong Teil der Besetzung. Das Drehbuch stammt von Rory Haines und Sohrab Noshirvani.

Sylvester hatte bei allen fünf bisherigen Rambo-Filmen als Autor mitgewirkt und 2008 sogar bei einem Teil selbst Regie geführt. Die Franchise hat weltweit mehr als 708 Millionen Euro eingespielt und gilt als eine der erfolgreichsten Actionreihen überhaupt. Im vergangenen November hatte Lionsgate einen Deal mit Millennium abgeschlossen, um die Rechte für alle zukünftigen Film- und TV-Produktionen der Rambo-Reihe zu sichern. Der dreifache Oscar-Nominierte teilte die Neuigkeiten auch auf seinen Social-Media-Kanälen und scheint trotz seines Alters von der Figur, die seine Karriere prägte, noch lange nicht loszulassen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sylvester Stallone bei der Premiere von "Tulsa King" Staffel 3 in New York, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / ncentineo Noah Centineo, August 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Sylvester Stallone, Schauspieler