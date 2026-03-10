Suki Waterhouse feiert den zweiten Geburtstag ihrer Tochter

Suki Waterhouse (34) hat einen besonderen Meilenstein gefeiert: Ihre gemeinsame Tochter mit Robert Pattinson (39) ist zwei Jahre alt geworden. Das Model und die Schauspielerin teilte anlässlich des Geburtstags ein seltenes Foto auf Instagram. Auf dem Schnappschuss, den sie in ihrer Story veröffentlichte, kniet Suki vor einem Elmo-Darsteller und einer Wand voller Elmo-Ballons. Beide scheinen auf die Zweijährige hinunterzublicken. "Meine Prinzessin ist 2", schrieb die 34-Jährige über das Bild. "Sie ist das Licht meines Lebens." Obwohl Suki ihr Familienleben normalerweise privat hält, gewährte sie mit diesem Post einen kleinen Einblick in die Geburtstagsfeier ihrer Tochter.

Bei einer Grammy-Afterparty im Februar hatte Suki bereits von ihrem Kind geschwärmt. "Sie ist so wunderbar", sagte die Sängerin gegenüber E! News. "Sie ist ihre eigene Person. Sie wird bald zwei." Die kleine Tochter habe außerdem einen ausgeprägten Sinn für Mode entwickelt. Suki erklärte, dass sie sich beim Styling ihrer Tochter von Billie Eilish (24) inspirieren lasse und sie oft in übergroßen Klamotten kleide. Neben den üblichen Interessen eines Kleinkindes wie Peppa Pig und Ms. Rachel habe die Zweijährige auch eine Vorliebe für den Schmuck ihrer Mutter entwickelt. "Sie lässt mich ständig meine Ringe abnehmen und sie liebt Schmuck und glitzernde Dinge", verriet Suki.

Die Schauspielerin, die vor allem durch ihre Rolle in "Daisy Jones & The Six" bekannt wurde, freut sich sichtlich darüber, ihre Tochter in ihre Interessen einzubeziehen. Die Kleine begleitet ihre Mama nach Sukis Erzählungen gern zu Modejobs und zeigt Neugier für den funkelnden Alltag einer Modelmama – vom Anprobieren lässiger Oversize-Looks bis zum Interesse an Ketten und Ringen. Bereits bei der Grammy-Party hatte Suki offen beschrieben, wie sehr sie die Zeit mit ihrer Tochter genießt: "Ich habe das Gefühl, sie liebt, was ich mag, also war es wirklich sehr lustig, sie in alles mit einzubeziehen", erzählte sie. Persönliche Details abseits großer Red-Carpet-Auftritte bleiben selten, doch genau diese kleinen Schnappschüsse und O-Töne zeichnen ein warmes Bild der jungen Familie.

Getty Images Suki Waterhouse bei der Grammy After Party 2026

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson im Oktober 2024

Getty Images Suki Waterhouse, Februar 2025