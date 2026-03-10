Kanye West plant Masken-Auftritt in L.A. nach fünf Jahren

Kanye West (48) meldet sich als Ye mit einem spektakulären Live-Comeback in Los Angeles zurück: Am 3. April will der Rapper im riesigen SoFi Stadium auf die Bühne gehen und seine Fans nach langer Pause wieder einheizen. Wie nun laut Deadline berichtet wird, ist es seine erste große Show in der kalifornischen Metropole seit 2021. Auf dem Werbematerial zu dem Auftritt ist Ye in einer gruseligen Jason-Voorhees-Maske zu sehen, an seiner Seite strahlt seine Frau Bianca Censori (31). Die Designerin taucht damit erneut prominent in seinem künstlerischen Umfeld auf und sorgt zusammen mit dem Musiker schon jetzt für reichlich Gesprächsstoff rund um das L.A.-Konzert.

Der neue Termin im SoFi Stadium folgt auf seine Shows in Mexiko-Stadt, die Anfang des Jahres stattgefunden hatten und seine Rückkehr auf die Live-Bühne einleiteten. Das letzte Mal, dass Ye eine Crowd in Los Angeles zum Ausrasten brachte, war beim Free Larry Hoover Benefizkonzert, bei dem er gemeinsam mit Drake (39) performte. Das Event wurde damals auf Prime Video gestreamt und erreichte so ein weltweites Publikum. Eigentlich hätte Ye schon 2022 im SoFi Stadium auftreten sollen, doch dieser geplante Gig wurde abgesagt, nachdem Fotos von ihm in einem "White Lives Matter"-Shirt aufgetaucht waren. Nun soll es in der Fußballarena endlich klappen – mit neuem Look, neuer Show und Bianca wieder mitten im Geschehen.

Ye und Bianca geben seit Monaten immer wieder Anlass für Aufmerksamkeit, weil sie sowohl privat als auch modisch gern auffallen. Die Architektin und Designerin begleitet den Rapper häufig zu öffentlichen Auftritten und prägt mit ihren aufsehenerregenden Outfits seinen visuellen Stil mit. Der Musiker selbst hat in der Vergangenheit immer wieder deutlich gemacht, wie wichtig ihm das Zusammenspiel von Mode, Kunst und Musik ist. In der Vergangenheit trat Ye bei großen Bühnenprojekten häufig mit starken Bildwelten und ungewöhnlichen Inszenierungen auf, etwa mit minimalistischen Bühnenbildern oder auffälligen Masken. Dass Bianca nun erneut im Zentrum der Promo-Bilder steht, zeigt, wie eng sein künstlerisches Konzept mit seinem privaten Umfeld verwoben ist und wie präsent das Paar derzeit in der Öffentlichkeit auftritt.

Imago Kanye West bei den Grammy Awards 2025 in Los Angeles

Instagram / biancacensori Bianca Censori und Kanye West, Dezember 2025

Instagram / ye Rapper Kanye West im Juli 2025