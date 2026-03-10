Neue Show: Stefan Raab und Barbara Schönebergers erste Gäste

Stefan Raab (59) und Barbara Schöneberger (52) starten am 14. März mit ihrem neuen RTL-Format "Wer weiß wie wann was war?" – und die ersten prominenten Gäste der Show stehen bereits fest. Wie der Sender mitgeteilt hat, werden Christine Neubauer (63), Ricarda Lang (32), Max Giesinger (37), Özcan Cosar (44), Frank Rosin (59) und Ingolf Lück (67) in der allerersten Ausgabe der Quizshow dabei sein. Die Stars werden je nach Alter in verschiedene Gruppen sortiert und treten dann gegeneinander an. Für Christine ist es ein besonderes TV-Comeback: Die Schauspielerin war laut dem Magazin Bunte seit ihrem letzten Auftritt in der Sendung Wer weiß denn sowas? im November 2025 nicht mehr im Fernsehen zu sehen.

Dass ein TV-Dreh in Köln ansteht, hatte Christine bereits Mitte Februar auf Instagram angekündigt. Welches Format sie dort drehte, verriet sie damals jedoch noch nicht. Für Aufmerksamkeit in ihrer Community sorgte der Beitrag dennoch: Die Schauspielerin präsentierte sich in einem schwarzen Paillettenkleid, das bei ihren Fans auf viel Begeisterung stieß. "Du siehst absolut fantastisch und bezaubernd aus", war nur einer von zahlreichen lobenden Kommentaren unter dem Post.

In der ungewöhnlichen Samstagabendshow dreht sich alles um eine unterhaltsame Zeitreise durch Popkultur, Musik, Fernsehen und Zeitgeschichte. Das Studiopublikum soll aktiv eingebunden werden und bei Fragen sowie Einschätzungen des damaligen Lebens abstimmen können. Für Stefan ist es ein weiterer Versuch, nach seinem TV-Comeback bei RTL dauerhaft beim Publikum zu punkten. Seine bisherigen Formate mussten einige Quotenflops hinnehmen – das hält den Entertainer aber nicht davon ab, es immer wieder mit neuen TV-Projekten zu versuchen.

Anzeige Anzeige

Collage: IMAGO / Eventflash, IMAGO / APress Collage: Stefan Raab und Barbara Schöneberger

Anzeige Anzeige

Instagram / christineneubauerofficial Christine Neubauer, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Imago Barbara Schöneberger bei der NDR Talk Show am 6. Februar 2026 in Hamburg