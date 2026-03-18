Punk-Ikone Bettina Köster im Alter von 66 Jahren verstorben

Die deutsche Musikszene hat eine prägende Künstlerin verloren. Bettina Köster, Sängerin der Band Malaria! und bekannt für den Hit "Kaltes klares Wasser", ist am Montag im Alter von 66 Jahren in Capaccio Paestum in Italien verstorben. Freunde und Weggefährten teilten die traurige Nachricht nun mit, die auch von der Musikzeitschrift Rolling Stone bestätigt wurde. "Hiermit geben wir bekannt, dass die deutsche Musikerin Bettina Köster am 16. März 2026 in Capaccio Paestum, Italien, verstorben ist", heißt es in der offiziellen Mitteilung. Eine Todesursache wurde nicht genannt.

Bereits am heutigen Mittwoch wurde Bettina auf dem Friedhof von Capaccio Paestum im privaten Rahmen beigesetzt – nur zwei Tage nach ihrem Tod. "Menschen aus ihrem nahen Umfeld erinnern und betonen ihre persönlichen Überzeugungen und Sensibilitäten, die ein wesentlicher Teil ihrer menschlichen und künstlerischen Identität waren", teilten die Organisatoren mit. Das Grab ist inzwischen für Fans frei zugänglich, die der Musikerin die letzte Ehre erweisen möchten.

Bettina war eine zentrale Figur der Westberliner Underground- und Avantgarde-Szene der späten 1970er- und frühen 1980er-Jahre. Sie gründete zunächst die Band Mania D gemeinsam mit Gudrun Gut und Beate Bartel, bevor daraus 1981 die rein weibliche Formation Malaria! entstand, die mit Songs wie "Kaltes klares Wasser" zum NDW-Kult wurde. Ihr Stil war reduziert und kühl, beeinflusst von New Wave, Dub und No Wave. Bettina war eng mit Nina Hagen (71) befreundet und bewegte sich im Umfeld von Punk, Kunst und experimenteller Musik. Nach der Auflösung von Malaria! arbeitete sie weiter in verschiedenen künstlerischen Bereichen, unter anderem im Film- und Musikbereich.

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Imago Bettina Köster, Sängerin

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Imago Bettina Köster als Sängerin von Malaria!, 1982

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Imago Bettina Köster, Musikerin