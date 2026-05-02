So reagierten Julian Claßens Kinder auf die Schwangerschaft

Julian Claßen (33) und seine Freundin Palina sind schwanger – und jetzt hat der Social-Media-Star auch verraten, wie seine beiden Kinder Lio und Emily auf die freudige Nachricht reagiert haben. Auf Instagram teilt Julian seinen Followern mit, dass er und Palina den Kindern vor einigen Tagen von dem Baby erzählt haben. Die Reaktion der beiden war eindeutig: pure Freude. Die Kids freuen sich demnach riesig auf ihr neues Geschwisterchen.

Was die Situation dabei besonders rührend macht: Die Familie musste zuvor bereits einen schweren Verlust verkraften. Als eine frühere Schwangerschaft frühzeitig geendet war, fanden Julian und Palina eine einfühlsame Erklärung für Lio und Emily. Wie Julian auf Instagram schildert, sagten sie den Kindern damals, "dass ihr Geschwisterchen noch eine kleine Reise macht und sich etwas verspätet." Genau deshalb war die Reaktion der Kinder nun so herzerwärmend. "Deshalb haben sie sich vor ein paar Tagen, als wir es ihnen erzählt haben, total gefreut, dass es sich wieder auf den Weg zu uns gemacht hat", findet Julian.

Julian und Palina hatten die erneute Schwangerschaft zuvor mit einer bewegenden Fotoreihe auf Instagram bekannt gegeben: Palina hält dabei zwei Ultraschallbilder in die Kamera und zeigt bereits einen kleinen Babybauch. Die Nachricht kam nach einem schwierigen Kapitel für das Paar: Anfang des Jahres hatten beide öffentlich bestätigt, eine Fehlgeburt erlitten zu haben. Julians zwei Kinder Lio und Emily stammen aus seiner früheren Beziehung mit Bianca Heinicke (33), mit der er viele Jahre lang als YouTube-Duo bekannt war.

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Instagram / julienco_ Julian Claßen und seine Freundin Palina im Mai 2026

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