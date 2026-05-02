"Paradise" ist für Shailene Woodley der Karrierehöhepunkt

Shailene Woodley (34) gerät über die Hulu-Serie "Paradise" regelrecht ins Schwärmen – für die Schauspielerin ist das Projekt ein echter Meilenstein. Wie sie jetzt beim Contenders-TV-Panel von Deadline erzählte, empfindet sie ihre Arbeit als Annie als Höhepunkt ihrer Laufbahn. Dort plauderte Shailene auch über das aufwendig gebaute Graceland-Set und ihre Mitstreiter Thomas Doherty (31), Sterling K. Brown (50), Enuka Okuma und Julianne Nicholson, die sich per Zoom zuschaltete. Außerdem gab es kleine, aber vielversprechende Hinweise darauf, wohin die Reise in der dritten Staffel geht – ohne die typischen Überraschungen der Serie zu verraten.

Shailene schilderte, wie rasant alles losging. "Ich habe mit Dan gezoomt und war zwei oder drei Tage später im Flieger, und acht oder neun Tage danach haben wir schon gedreht", erinnerte sie sich beim Deadline-Panel an den Start unter Showrunner Dan Fogelman. Besonders eindrücklich sei das Graceland-Set gewesen. "Unser Designteam hat Graceland Zentimeter für Zentimeter nachgebaut. Das war bemerkenswert", sagte sie gegenüber Deadline. Und obwohl ihre Figur jedes Detail von Elvis Presleys (†42) Anwesen kennt, bekannte sie: "Ich war bis heute noch nicht im echten Graceland, weil ich das Gefühl habe, ich kenne es so intim, dass ein Besuch die ganze Sache ruinieren könnte", so Shailene beim Panel.

Privat blickt Shailene inzwischen auf eine lange Karriere vor der Kamera zurück, doch gerade Projekte wie "Paradise" scheinen ihr besonders viel zu bedeuten. Im Panel schwärmte die Schauspielerin davon, wie sehr sie die Atmosphäre am Set geprägt habe. Sterling sei "der ultimative Anführer und der ultimative Cheerleader" und achte darauf, jedem Teammitglied auf Augenhöhe zu begegnen. Dieses Miteinander scheint für Shailene ein wichtiger Faktor zu sein: Sie betonte, wie glücklich sie sich schätzt, solch sorgfältig geschriebene Drehbücher mit einem so eingespielten Ensemble zum Leben erwecken zu dürfen. Für sie ist "Paradise" nicht nur ein weiterer Job, sondern ein Projekt, in dem Vertrauen, Respekt und Nähe im Team eine große Rolle spielen – und das sie deshalb als echten Meilenstein in ihrem Leben beschreibt.

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Imago Shailene Woodley bei der Premiere von Hulus "Paradise" Staffel 2 im Paramount Theatre in Los Angeles

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Imago Shailene Woodley, Sterling K. Brown und Julianne Nicholson bei der Premiere von "Paradise" Staffel 2 in Los Angeles

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Getty Images Shailene Woodley, Schauspielerin