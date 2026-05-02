Zum Albumdebüt: North West verblüfft mit gebleichten Brauen

North West (12) sorgt für Aufsehen: Bei einem Pop-up-Event in Los Angeles zeigte sich der Promi-Spross mit einem neuen, extremen Look. Mit gebleichten Augenbrauen, blauen langen Haaren voller Glitzersteine und schwarzen Grills stach North aus der Masse heraus. Anlass des Auftritts war die Veröffentlichung ihrer Debüt-EP "N0rth4evr" – ein echter Meilenstein für die 12-Jährige. Unterstützt wurde sie dabei von ihrem Vater Kanye West (48) und seiner Frau Bianca Censori (31), die dicht hinter ihr in die Location folgten. Das zeigen Fotos des Events, die Daily Mail vorliegen.

Kanye erschien ganz in Schwarz: schwarze Hose, schwarzes Shirt, Lederjacke, Stiefel, Handschuhe und Sonnenbrille. Bianca setzte ebenfalls auf einen edgy Look – mit eng anliegenden schwarzen Leggings, einer Jacke und auffälligen roten Plateaustiefeln aus Leder. Beide trugen zudem silberne Fake-Piercings rund um die Augen. North selbst kam in einem schwarzen Shirt mit dem Cover-Artwork ihrer EP sowie einem gestreiften Shirt darunter. Auch sie trug die Fake-Piercings – ein Look, der an ihre zuletzt enthüllten Faux-Piercings unter den Augen erinnert.

North ist das älteste Kind von Kanye und dessen Ex-Frau Kim Kardashian (45). Mit ihrem ausgefallenen Style sorgt die 12-Jährige immer wieder für Kontroversen unter den Fans: Viele finden ihre Outfits, die oft aus Miniröcken, Korsett-Oberteilen und Absatzschuhen bestehen, für ein so junges Mädchen nicht angemessen. Auch für ihre gefärbten Haare, die extrem langen Gelnägel und Piercings erntet North häufig Kritik.

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kimandnorth North West im Oktober 2025

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Getty Images Kanye West und Bianca Censori im Februar 2024 in Mailand

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TikTok / kimandnorth North West und Kim Kardashian vor der Met Gala 2025

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