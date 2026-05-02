Christian mit Frau unterwegs: Ist Romina Palm eifersüchtig?

Romina Palm (26) hat vollstes Vertrauen in ihren Verlobten Christian Wolf (30) – das bestätigt sie nun in den sozialen Medien. Ein Fan fragt bei dem Model nach, ob es sie stört, wenn Christian mit einer anderen Frau unterwegs ist. "Nee, null", macht Romina in ihrer Instagram-Story deutlich und erklärt, warum das so ist. "Zum einen gibt [Christian] mir da kein doofes Gefühl, zum anderen ist das aber auch einfach eine liebe Maus", sagt sie über Influencerin Celine, nach der der Follower spezifisch gefragt hatte.

Romina lobt Celine als "Girls Girl" und erinnert sich an eine Situation, in der sie ihre Loyalität unter Beweis gestellt hat. Bei ihrem ersten gemeinsamen Abendessen sei Celine kalt geworden, daher habe Christian ihr seine Jacke angeboten. "Dann kam sie auf mich zu und hat gefragt, ob es für mich okay ist, wenn sie eine Jacke von ihm anzieht. Fand ich unfassbar aufmerksam und einfühlsam", freut sich Romina und betont: "Sowas schätze ich total und speichere das ganz dick ab."

Im Hause Wolf auf Zypern sind Gäste keine Seltenheit: Tatsächlich bewohnen fast dauerhaft Arbeitskollegen, Influencer und Co. das Traumanwesen mit Meerblick, das Christian und Romina ihr Zuhause nennen. Dass dieser Lifestyle auch manchmal teuer werden kann, daraus macht der Unternehmer kein Geheimnis. In einem TikTok plauderte er kürzlich aus, pro Monat etwa 100.000 Euro auszugeben. "Es ist halt vollkommen logisch, wenn du sagst, okay, du hast Hotels, Restaurants, Flüge und das halt für zehn Leute an schönen Orten und mit schönen Hotels. Dann läppert sich das halt sehr schnell", rechtfertigte er seine hohen Ausgaben.

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Instagram / christianwolf Christian Wolf und Romina Palm

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Instagram / rominapalm Romina Palm auf der FIBO 2026

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ActionPress Christian Wolf, Unternehmer

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