Greg Biffle und Familie tot: Seine Freunde planten wohl Raub

Erschreckende Entwicklung rund um den Tod von NASCAR-Fahrer Greg Biffle (†55): Vier Monate nach dem tödlichen Flugzeugabsturz vom 18. Dezember 2025, bei dem Greg, seine Frau Cristina Grossu und die beiden Kinder Ryder und Emma ums Leben kamen, ermitteln die Behörden nun gegen Personen aus dem engsten Umfeld der Familie. Laut einem Durchsuchungsantrag des Iredell County Sheriff vom 10. März sollen Freunde der Familie gezielt nach dem Tod der Biffles gehandelt haben, um deren Vermögen zu stehlen. Laut dem Charlotte Observer heißt es in dem Dokument: "Es ist die Überzeugung dieses Erklärenden, dass ein Plan von Freunden von Gregory Biffle in die Tat umgesetzt wurde – strategisch geplant nach dem Tod der Familie Biffle."

Ermittler gehen davon aus, dass die Täter bereits am Tag nach dem Absturz aktiv wurden. Damals sollen E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Passwörter von Konten der Familie geändert worden sein. Insgesamt sollen durch koordinierte Betrugsfälle in mehreren US-Bundesstaaten hunderttausende Euro von verschiedenen Konten abgeflossen sein. Zudem kam es am 7. Januar zu einem Einbruch im Haus der Familie in North Carolina, bei dem 25.600 Euro in bar, NASCAR-Erinnerungsstücke und zwei Schusswaffen gestohlen wurden. Laut dem Durchsuchungsantrag war dieser Einbruch ein "Versuch, Beweise eines aufwendigeren Plans gegen die Familie Biffle zu vertuschen". Eine Person, die auf Überwachungsvideos vom Einbruch zu sehen ist, soll mit einer Frau übereinstimmen, die bei einer Gedenkfeier am 16. Dezember anwesend war – eine Freundin von Cristina. Festnahmen hat es bislang nicht gegeben, die Ermittlungen laufen weiter.

Greg war ein bekannter NASCAR-Fahrer, der zu Lebzeiten insgesamt 19 Rennen in der NASCAR Cup Series gewann. Beim Flugzeugabsturz in North Carolina kamen neben ihm, seiner Frau und den Kindern noch drei weitere Personen ums Leben. In einer gemeinsamen Erklärung der Familien, die NASCAR veröffentlichte, hieß es damals: "Wir sind am Boden zerstört über den Verlust unserer Liebsten. Diese Tragödie hat all unsere Familien über alle Maßen gebrochen."

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Imago Greg Biffle und Cristina bei der NASCAR Hall of Fame Red Carpet in Charlotte, North Carolina 2019

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Instagram / gbiffle Greg Biffle, sein Sohn Ryder und Ehefrau Cristina, September 2025

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Getty Images Greg Biffle im Jahr 2019