Bandeln Olympionikin Nicola Adams & Christine McGuinness an?

Ist da etwa mehr als Freundschaft im Spiel? Olympiasiegerin Nicola Adams (43) und TV-Persönlichkeit Christine McGuinness sorgten kürzlich bei den DIVA Awards für Gesprächsstoff. Die beiden sollen beim Event, das die Leistungen von LGBTQIA-Frauen und nicht-binären Personen feiert, kaum voneinander zu trennen gewesen sein. Ein Anwesender berichtete der Daily Mail: "Sie waren unzertrennlich und sahen aus wie ein Paar." Seit Kurzem folgen sich die beiden auch gegenseitig auf ihren Social-Media-Kanälen.

Christine hatte erst kurz zuvor öffentlich darüber gesprochen, Frauen zu daten. Im Podcast "It Started With A Kiss" erzählte die 38-Jährige, dass sie sich "eine Frau als Partnerin" wünscht. "Nicht in einer gesetzlichen Ehe, aber so etwas wie einen Segen, eine Feier der Liebe. Das habe ich schon gemacht, dabei ein Vermögen ausgegeben und bin dabei wahrscheinlich um zehn Jahre gealtert", erzählte sie. Christine schwärmte außerdem von ihrem ersten Kuss mit einer Frau: "Dieser erste Kuss war so sanft und so schön und so feminin."

Christine hatte ihre Ehe mit dem britischen Komiker und TV-Moderator Paddy McGuinness 2024 offiziell beendet. Die beiden haben drei gemeinsame Kinder. Nicola wiederum ist als zweifache Olympiasiegerin im Boxen bekannt – sie holte bei den Spielen 2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro jeweils Gold. Die Profisportlerin, die kürzlich in der britischen Tanzshow Strictly Come Dancing zu sehen war, hatte sich im März 2025 nach sieben Jahren von ihrer Partnerin Ella Baig getrennt.

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Getty Images, Getty Images Collage: Nicola Adams, Christine McGuiness

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Getty Images Nicola Adams bei den GQ Men Of The Year Awards 2016

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Getty Images Ella Baig und Nicola Adams im Oktober 2022

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