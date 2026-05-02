Nach Koma: Heinz Hoenig ist wieder "fast wie der Alte"

Heinz Hoenig (74) und seine Frau Annika Kärsten-Hoenig (41) haben in Gelsenkirchen einen ganz besonderen Tag gefeiert! Auf der Trabrennbahn schritten der Schauspieler und seine Partnerin strahlend über den roten Teppich, sichtbar gelöst und voller Energie. Gegenüber Bild erklärte Heinz, warum dieser Auftritt für ihn so emotional war: "Heute, vor genau zwei Jahren, wurde ich ins künstliche Koma versetzt" – ein Tag, der damals alles veränderte. Nun stand das Paar aus Blankenburg im Harz Hand in Hand vor den Kameras und genoss den Moment als Symbol für ein neues Kapitel in ihrem Leben.

Im Gespräch erinnerte sich Heinz daran, wie dramatisch seine Lage damals gewesen war und wie wenig hoffnungsvoll alles zunächst aussah. Der Star aus dem Kultfilm "Das Boot" verbrachte insgesamt fünf Monate im Krankenhaus, davon 143 Tage auf der Intensivstation, und musste mehrere Operationen überstehen. Über diese schwere Zeit sagte er: "Aber eine hat immer an mich geglaubt – meine Frau. Und genau deshalb stehen wir heute gemeinsam hier und genießen diesen wundervollen Tag zusammen." Mit der Unterstützung von Annika kämpfte er sich Schritt für Schritt zurück ins Leben. Heute geht es dem Schauspieler deutlich besser: "Ich fühle mich fast wieder wie der Alte. Es geht weiter vorwärts", berichtete er glücklich.

Zur gesundheitlichen Erleichterung kommt für Heinz und seine Familie noch ein weiterer wichtiger Meilenstein. Wie Bild berichtet, ist der freiberufliche Darsteller seit Anfang April endlich wieder krankenversichert – ein Ziel, für das er und Annika gemeinsam mit ihrem Anwalt zwei Jahre lang gekämpft haben. In dieser Zeit hatten sich Arztrechnungen in Höhe von rund einer halben Million Euro angehäuft. Nun ist Heinz bei einer deutschen Krankenversicherung basisversichert und zahlt dafür etwas über 1000 Euro im Monat. Für das Ehepaar bedeutet das nicht nur finanzielle Entlastung, sondern auch mehr Sicherheit für die Zukunft, nachdem sie die schwierige Zeit der Erkrankung Seite an Seite gemeistert haben.

Anzeige Anzeige

Imago Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig beim Bild-Renntag auf der Trabrennbahn in Gelsenkirchen im Mai 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig mit seiner Frau Annika, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / anni.ka_hoenig Annika Kärsten-Hoenig und Heinz Hoenig mit ihren Kids, Juni 2025